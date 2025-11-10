10 Novembre, 2025
Secondo appuntamento in sala per il Trevignano Proms

Secondo appuntamento Proms a Trevignano

Riceviamo e pubblichiamo

In collaborazione con “Nuova Consonanza”, il Maestro Stefano Cucci presenta il duo “Free reedS” di Fabrizio Causio e Stefano Di Loreto che, in questo concerto, ci fanno esplorare le diverse possibilità espressive delle loro fisarmoniche, accostando trascrizioni a brani pensati per questo specifico organico. Il programma vede periodi diversi della storia della musica, a partire da un brano composto originariamente per organo da Johann Sebastian Bach, passando per Wolfgang Amadeus Mozart, approdando poi fino al novecento rappresentato da Maurice Ravel e da Astor Piazzolla.

