La Polizia Locale di Cerveteri si dota di uno strumento innovativo per il controllo del territorio.

La polizia locale di Cerveteri si dota di droni

Oggi presso la sede della Regione Lazio, durante la cerimonia di chiusura del Primo Corso Professionalizzante di “Pilota Remoto di Droni”, realizzato nell’ambito del Bando “Polizia Locale 4.0” è stato consegnato alla presenza del Vicesindaco Riccardo Ferri e del Commissario Coordinatore Cinzia Luchetti un drone, “uno strumento utilissimo a 360° ad un controllo e ad un monitoraggio capillare effettuato dall’alto del territorio, in particolar modo per prevenire abusi edilizi e discariche abusive ma anche per individuare con maggiore celerità e agevolezza eventuali dispersi nelle zone boschive, intervenire celermente nelle situazioni di  incendi, smottamenti e frane dei costoni” afferma il Vicesindaco Ferri “Nel mese di dicembre dello scorso anno, il Comune di Cerveteri si era aggiudicato un finanziamento di 20mila euro, al quale l’Amministrazione ha aggiunto appena 4mila euro di fondi comunali, proprio come previsto dall’avviso pubblico. dedicato al potenziamento della strumentazione per la Polizia Locale.”

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco Riccardo Ferri –per complimentarmi con la Comandante della nostra Polizia Locale, Cinzia Luchetti, per aver predisposto l’intera modulistica che ci ha permesso di aggiudicarci il contributo e a fare un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne in servizio in Comando: con tanta passione e tanto senso di appartenenza, ogni giorno svolgono un lavoro davvero encomiabile e a loro rivolgo il mio più sincero plauso”.

“In questi mesi” spiega il Commissario Coordinatore Luchetti “due agenti della Polizia Locale, l’Assistente Giuseppe Buonincontro e l’Agente Lorenzo Di Lucia, che ringrazio a nome di tutto il Comando, hanno seguito un corso specifico ed oggi hanno ricevuto, nell’ambito della cerimonia, gli attestati di partecipazione” Conclude Il Commissario ” Da oggi Cerveteri si avvale di uno strumento moderno e innovativo indispensabile per la sicurezza sul territorio, a supporto del lavoro quotidiano dei nostri agenti”.

