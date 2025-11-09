9 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

“Utero, dove tutto è cominciato “la presentazione del libro a Roma

0
125
La presentazione del libro a Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Roma, mercoledì 12 novembre, ore 18:30, da Horafelix

UTERO/dove tutto è cominciato di Cesare CUSCIANNA, ultimo nato della collana OGGETTI del DESIDERIO curata dal filosofo Lucio SAVIANI, sarà presentato per la prima volta a ROMA, martedì 12 novembre, alle ore 18:30, da HORAFELIX Caffè letterario (via Reggio Emilia 89). Con l’Autore – che è medico psicologo psicoanalista – si confronteranno Saviani e Leonardo de Sanctis/Fefè Editore.IL LIBRO – L’attività più miracolosa del corpo animale è quella di generare altri individui. Per tutelare questa funzione e proteggerne i frutti, ogni individuo spende enormi energie. Ma solo nell’umano la propensione a generare può arrivare a forme sublimate, a spostamenti su altri versanti, originando una creatività non fisica ma metaforica, ideale. Pirandello sintetizza con efficacia: Il mistero della creazione artistica è il mistero stesso della nascita naturale. In ogni umano dimora una potenziale fornace di creatività. Questo saggio offre un percorso illuminante attraverso la creatività uterina – letteraria poetica filosofica psicoanalitica – con l’aiuto di grandi firme: da Pascoli a Stevenson, da Brodskij a Ginzburg, Kafka, Borges… E di illustri indagatori di anime: Freud, Winnicott, Milner, Bollas…

Articolo precedente
Valditara toglie i telefoni, noi vogliamo educazione tecnologica

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it