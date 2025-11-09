PRESENTAZIONE “LE PROPOSTE DI AZIONE PER IL VERDE URBANO

Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 10 novembre 2025, Ore 10
Sala Santa Rita (via Montanara, 8)
Lunedì 10 novembre alle ore 10.00 presso la sala Santa Rita (via Montanara, 8
) Azione presenterà proposte e soluzioni per il futuro del verde urbano.
All’incontro parteciperanno Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione; Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio e segretario romano di Azione; Antonio De Santis, consigliere capitolino di Azione; Silvia Ambrosio, referente per il verde di Azione; Claudia Finelli, consigliera Municipio XIII di Azione, e Marco Muro Pes, consigliere Municipio IX di Azione.
