9 Novembre, 2025
PRESENTAZIONE “LE PROPOSTE DI AZIONE PER IL VERDE URBANO

la proposta di azione per il piano verde

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 10 novembre 2025, Ore 10

Sala Santa Rita (via Montanara, 8)

Lunedì 10 novembre alle ore 10.00 presso la sala Santa Rita (via Montanara, 8) Azione presenterà proposte e soluzioni per il futuro del verde urbano.
All’incontro parteciperanno Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione; Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio e segretario romano di Azione; Antonio De Santis, consigliere capitolino di Azione; Silvia Ambrosio, referente per il verde di Azione; Claudia Finelli, consigliera Municipio XIII di Azione, e Marco Muro Pes, consigliere Municipio IX di Azione.

Partecipano:

Flavia de Gregorio – capogruppo capitolino di Azione

Alessio D’Amato – consigliere regionale del Lazio e segretario romano di Azione

Antonio De Santis – consigliere capitolino di Azione

Silvia Ambrosio – referente per il verde di Azione

Claudia Finelli – consigliera Municipio XIII di Azione

Marco Muro Pes – consigliere Municipio IX di Azione

 

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

