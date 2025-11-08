9 Novembre, 2025
redazione@lagone.it

Il giorno della colletta alimentare

Riceviamo e pubblichiamo

Ogni anno, in autunno, c’è un giorno che profuma di condivisione.

È il giorno della Colletta Alimentare, e anche quest’anno
SABATO 15 NOVEMBRE
migliaia di volontari in tutta Italia e nel Lazio si ritroveranno per raccogliere cibo destinato a chi ne ha più bisogno.

Al Banco Alimentare del Lazio ci stiamo preparando, con la stessa emozione di sempre.
Come partecipare
 Scopri dove fare la tua spesa solidale
 Vuoi darci una mano concreta?

Dietro le quinte della Colletta

Per capire davvero cosa c’è dietro la Colletta, guarda questo breve video: è stato girato nel nostro magazzino di Roma la sera della Colletta Alimentare 2024.

La Colletta è un grande gesto di comunità, ma anche una macchina che va fatta funzionare:
dobbiamo affittare i mezzi, coprire i costi del carburante, procurare scatole, sacchi, materiali logistici.

Da un paio di anni abbiamo scelto di farlo in modo ancora più sostenibile:
le pettorine e le borse che useranno i volontari sono in Mater-Bi, una bioplastica che si decompone naturalmente e riduce l’impatto ambientale.

Ogni contributo, piccolo o grande, ci aiuta a far arrivare più cibo, in più luoghi, a più persone.
Il significato di un gesto

La Colletta non è solo una raccolta: è un incontro.

È un sorriso davanti a un supermercato, una parola gentile, una mano tesa.

È il segno che insieme possiamo condividere i bisogni per condividere il senso della vita.

Se non potrai essere con noi quel giorno, puoi comunque esserci in un altro modo: sostenendo la Colletta con una donazione.
Banco Alimentare del Lazio ODV
Viale G. Stefanini 35 – 00158 Roma
T +390645753560
C.F. 97206390581
