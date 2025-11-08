Il giorno della colletta alimentare

Riceviamo e pubblichiamo
Per capire davvero cosa c’è dietro la Colletta, guarda questo breve video: è stato girato nel nostro magazzino di Roma la sera della Colletta Alimentare 2024.
La Colletta è un grande gesto di comunità, ma anche una macchina che va fatta funzionare:
Da un paio di anni abbiamo scelto di farlo in modo ancora più sostenibile:
Ogni contributo, piccolo o grande, ci aiuta a far arrivare più cibo, in più luoghi, a più persone.
La Colletta non è solo una raccolta: è un incontro.
È un sorriso davanti a un supermercato, una parola gentile, una mano tesa.
È il segno che insieme possiamo condividere i bisogni per condividere il senso della vita.
Se non potrai essere con noi quel giorno, puoi comunque esserci in un altro modo: sostenendo la Colletta con una donazione.
