Dylan Dog “Una forma irreversibile di morte”: l’incubo di chi non sa dire addio

Riceviamo e pubblichiamo

Barbara Baraldi e Nicola Mari guidano il lettore in un futuro inquietante, dove il dolore e la tecnologia si intrecciano pericolosamente e solo l’amore sembra poter salvare ciò che resta dell’umano.

prof. Romano Pesavento

È uscito in edicola il 30 ottobre il numero 470 del mensile Dylan Dog, intitolato “Una forma irreversibile di morte”. Pubblicato da Sergio Bonelli Editore, l’albo è firmato da Barbara Baraldi per soggetto e sceneggiatura, con i disegni di Nicola Mari, la copertina realizzata da Gianluca e Raul Cestaro.

Dylan Dog, oltre a intrattenere con intelligente leggerezza i suoi lettori da sempre, ultimamente pone l’accento su tematiche di profonda attualità, che si snodano tra i bisogni più profondi dell’essere umano e gli imprevedibili effetti delle conquiste scientifiche. Chiunque abbia sperimentato un lutto “pesante”, una perdita incolmabile, un dolore lancinante, avrà desiderato / sperato di poter in qualche modo riallacciare il filo degli affetti e della memoria con chi non c’è più.

Alla luce delle nuove risorse tecnologiche sempre più avveniristiche e quasi incontenibili il problema diventa: fino a che punto è lecito spingersi rispetto a una simile emergenza emotiva? Barbara Baraldi, con il suo taglio critico e la sua cifra stilistica riflessiva, prova a darci una risposta, ipotizzando un prossimo futuro in cui sia possibile scardinare le invisibili porte che separano morti e vivi.

Gli effetti di tale esperimento, determinato, tanto per cambiare, dalle avidità di lobby industriali votate più al profitto che alla comprensione delle debolezze umane, saranno a dir poco perniciosi, come sarebbe prevedibile. L’albo si chiude con una certezza che non coinciderebbe banalmente con il consolatorio concetto di “lasciare i morti dove stanno”, ma, più che altro, con un monito: non decidere per chi non può più farlo, quando gli esiti di una simile imposizione sono inimmaginabili.

I sentimenti buoni per fortuna prevalgono e l’amore rimane la risposta per tutto; l’amore di chi ci ha lasciato e non vorrebbe mai vederci in preda a una disperazione senza fine e l’amore di chi può continuare a ricordare i propri cari senza effetti speciali pericolosi.

Speriamo che l’amore basti davvero, quando la ragione umana sembra oltrepassare i limiti del consentito e imboccare i corridoi del delirio.

I disegni Nicola Mari “sporchi” e grumosi di china tratteggiano un’atmosfera gravida di eventi terrifici e distopici; i primi piani stravolti dei personaggi non vivi o di quelli in trance ricordano da vicino molti film horror di autore; la struttura industriale trasformata in nosocomio dei semivivi è tetra e asfittica quanto serve. I lineamenti dei personaggi a tratti caricaturali e grotteschi esprimono bene il dramma di una vita oramai in bilico tra essere e non essere.

La copertina dei fratelli Cestaro con Dylan e la sua coprotagonista dell’avventura assorti in un vorticoso dormiveglia letale comunica la prigionia labirintica degli spiriti prigionieri di un limbo immeritato.