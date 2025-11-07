PRIMA PORTA, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “DA LUNEDI’ 10 INIZIO LAVORI PERCORSI PEDONALI PROTETTI VIA DELLA GIUSTINIANA”

Riceviamo e pubblichiamo

“Da lunedì 10 novembre sarà avviata la cantierizzazione dei lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e della segnaletica su via della Giustiniana, nel tratto compreso tra via di Santa Cornelia e via Concesio.

Con un finanziamento complessivo di 600.000 euro e un costo dei lavori che ammonta a 488.000 euro, gli interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali, con inizio il 13 novembre, interesseranno un tratto di un km per lato stradale, per un totale di realizzazione di percorsi pedonali di 2 km e saranno organizzati in due fasi.

Dal 10 novembre al 10 aprile i lavori riguarderanno il lato stradale sinistro in direzione centro, da via di Santa Cornelia verso via Concesio. Al termine di queste lavorazioni prenderanno il via gli interventi sul lato destro, da via Inverigo verso via Concesio. Considerata la mole di interventi messi in campo, per limitare le criticità sulla viabilità di zona, i lavori saranno realizzati a tratti e nella fascia oraria 9.00 – 16.00, escludendo così gli orari più soggetti a traffico. La conclusione definitiva delle lavorazioni avverrà entro il 10 giugno 2026.

Il progetto di messa in sicurezza dei percorsi pedonali è stato presentato alla cittadinanza nell’estate 2024 nel corso di un incontro pubblico nella Parrocchia di Sant’Alfio Maria de’ Liguori a Prima Porta. Un appuntamento in cui sono stati raccolti gli interventi e i contributi dei residenti e dei commercianti, con cui ora saranno condivise e concordate anche tutte le fasi delle lavorazioni, affinché si possano limitare i disagi e si possa procedere speditamente con i lavori. L’obiettivo di questo intervento, come anche di tutti gli altri messi in campo da questo Municipio per migliorare la sicurezza stradale, è quello di consegnare alla cittadinanza dei percorsi pedonali protetti e di sanare l’insicurezza di alcune fermate del trasporto pubblico, coniugando questa esigenza con quelle gli esercizi commerciali e del commercio locale.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.