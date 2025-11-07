7 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

PRIMA PORTA, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “DA LUNEDI’ 10 INIZIO LAVORI PERCORSI PEDONALI PROTETTI VIA DELLA GIUSTINIANA”

0
33

Riceviamo e pubblichiamo

“Da lunedì 10 novembre sarà avviata la cantierizzazione dei lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e della segnaletica su via della Giustiniana, nel tratto compreso tra via di Santa Cornelia e via Concesio.

Con un finanziamento complessivo di 600.000 euro e un costo dei lavori che ammonta a 488.000 euro, gli interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali, con inizio il 13 novembre, interesseranno un tratto di un km per lato stradale, per un totale di realizzazione di percorsi pedonali di 2 km e saranno organizzati in due fasi.

Dal 10 novembre al 10 aprile i lavori riguarderanno il lato stradale sinistro in direzione centro, da via di Santa Cornelia verso via Concesio. Al termine di queste lavorazioni prenderanno il via gli interventi sul lato destro, da via Inverigo verso via Concesio. Considerata la mole di interventi messi in campo, per limitare le criticità sulla viabilità di zona, i lavori saranno realizzati a tratti e nella fascia oraria 9.00 – 16.00, escludendo così gli orari più soggetti a traffico. La conclusione definitiva delle lavorazioni avverrà entro il 10 giugno 2026.

Il progetto di messa in sicurezza dei percorsi pedonali è stato presentato alla cittadinanza nell’estate 2024 nel corso di un incontro pubblico nella Parrocchia di Sant’Alfio Maria de’ Liguori a Prima Porta. Un appuntamento in cui sono stati raccolti gli interventi e i contributi dei residenti e dei commercianti, con cui ora saranno condivise e concordate anche tutte le fasi delle lavorazioni, affinché si possano limitare i disagi e si possa procedere speditamente con i lavori. L’obiettivo di questo intervento, come anche di tutti gli altri messi in campo da questo Municipio per migliorare la sicurezza stradale, è quello di consegnare alla cittadinanza dei percorsi pedonali protetti e di sanare l’insicurezza di alcune fermate del trasporto pubblico, coniugando questa esigenza con quelle gli esercizi commerciali e del commercio locale.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.

Articolo precedente
Il canile Vallegrande e la fondazione Cave Canem.

Ultimi articoli

Società

Il canile Vallegrande e la fondazione Cave Canem.

Ambiente

Tutti i documenti e le registrazioni delle sessione degli Stati Generali green economy sono online

Salute

SALUTE, LEGGE DI BILANCIO 2026, NURSING UP: “PASSO AVANTI CON L’ARTICOLO 69, MA LA PARTITA RESTA APERTA PER GLI INFERMIERI E GLI ALTRI PROFESSIONISTI...

Società

Cna, nell’Hotel Nobu di Robert de Niro le opere di Lidia Scalzo in tutte le camere

Politica

L’incarico da quasi 150mila euro affidato dal Comune di Civitavecchia all’architetto Claudio Giustini rappresenta un atto che non può essere tollerato e che richiede...

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it