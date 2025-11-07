7 Novembre, 2025
I sindaci di Allumiere, Tolfa, Canale e Manziana incontrano il direttore generale della ASL RM4

Riceviamo e pubblichiamo

I Sindaci di Allumiere, Canale Monterano, Manziana e Tolfa, riscontrando le notizie di stampa di ieri che parlavano di un possibile “taglio” delle proprie Case di Comunità da parte della Regione Lazio, hanno questa mattina incontrato il Direttore Generale della ASL RM 4, dott.ssa Rosaria Marino, che ha tenuto a confermare che l’iter di costituzione delle Case di Comunità va avanti normalmente e che quelle di Allumiere, Canale Monterano, Manziana e Tolfa saranno tra le prime ad essere aperte. Cambia invece la fonte di finanziamento, che passa dai Fondi PNRR al Bilancio della sanità regionale.

