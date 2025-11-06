Presepe Vivente: il Comune di Cerveteri si aggiudica un finanziamento regionale di 5mila euro

Riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi, sempre in tema natalizio, l’Assessorato alla Cultura aveva “portato a casa” ulteriori 30mila euro per le luminarie

Un contributo di 5mila euro per la realizzazione del tradizionale Presepe Vivente di Cerveteri, una delle manifestazioni più attese, sentite, partecipate e ricche di storia della città. È quanto si è aggiudicato il Comune di Cerveteri, che ha partecipato con successo all’Avviso Pubblico Regionale per la promozione di tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari per l’anno 2025.

“Prosegue il lavoro organizzativo e di preparazione al Natale da parte della nostra Amministrazione – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – nei giorni scorsi ci è stato ufficializzato il finanziamento di 30mila euro per la realizzazione delle luminarie e ieri questi ulteriori 5mila euro per il Presepe Vivente, una tradizione di Cerveteri, che vede coinvolte tantissime realtà e altrettante persone e che sempre ci regala grandi emozioni. Aspetto che mi fa piacere sottolineare, è che quest’anno abbiamo ottenuto un contributo anche maggiore rispetto al passato: una testimonianza ulteriore sulle capacità che ha il nostro Ente ed hanno i nostri uffici nel partecipare agli avvisi pubblici e nell’aggiudicarsi fondi extra-comunali”.

“Come già detto – prosegue la Cennerilli – stiamo continuando a lavorare per la pubblicazione del calendario degli eventi del Natale Caerite e il Presepe Vivente è certamente uno di quegli appuntamenti che da sempre ci rende comunità e capaci di richiamare davvero tante persone in città. Ringrazio con l’occasione la Responsabile dell’Ufficio Cultura la Dottoressa Isabella Massicci e i dipendenti Desiree Mencarini e Fabrizio Sale: ottenere finanziamenti e contributi sovracomunali è programmazione ed è fondamentale per garantire un’offerta culturale sempre di qualità e variegata. A loro, il mio ringraziamento più sincero”.