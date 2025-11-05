Anguillara Sabazia, Italia dei Diritti De Pierro rompe gli indugi e candida Sandra Germogli sindaco per le prossime amministrative

Riceviamo e pubblichiamo



Con una nota stampa del segretario provinciale romano e responsabile IdD per la Politica Interna Carlo Spinelli, il movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro annuncia la propria partecipazione alle amministrative che si terranno la prossima primavera ad Anguillara Sabazia candidando la nota commercialista Sandra Germogli a sindaco



Roma 5 novembre 2025: In vista delle elezioni amministrative previste per la primavera prossima, iniziano le prime manovre politiche da parte dei partiti, movimenti e liste civiche che vi prenderanno parte. Fra questi c’è anche il comune di Anguillara Sabazia che si appresta a rinnovare il consiglio comunale. Il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro proprio nel comune che si affaccia sul lago di Bracciano, esce allo scoperto annunciando che si presenterà con un proprio candidato sindaco.

E’ il responsabile nazionale per la Politica Interna nonché segretario provinciale romano IdD Carlo Spinelli ad annunciarlo con una nota stampa:” Ci siamo spesso occupati di Anguillara Sabazia con il nostro movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro segnalando le varie anomalie che man mano scoprivamo sul territorio. Questo nostro lavoro ha ottenuto riscontri positivi da parte della popolazione locale tant’è che le adesioni al nostro movimento da parte dei cittadini di Anguillara Sabazia sono cresciute in maniera esponenziale. Questo ci ha portati a fare una riflessione in vista delle prossime amministrative che si terranno in primavera e, portandole all’interno del direttivo provinciale, dallo stesso è scaturita la volontà di presentare una nostra lista con relativo candidato sindaco IdD.

La scelta è caduta sulla commercialista Sandra Germogli che si è distinta nel movimento sposando a pieno la nostra linea politica basata sul principio legalitario e volta a favore della fasce sociali più deboli a difesa dei diritti.

Insieme a Sandra Germogli, con la collaborazione della responsabile in loco Ylenia Massimini lavoreremo sul programma da presentare agli elettori i quali li invitiamo a segnalare eventuali carenze, problemi e difficoltà che hanno riscontrato durante questi anni ad Anguillara Sabazia in quanto il nostro programma elettorale dovrà venire incontro alle reali esigenze della popolazione anguillarese.

Una nuova sfida ci attende certi – conclude Spinelli – che anche questa volta Italia dei Diritti De Pierro ne uscirà vincente”.

