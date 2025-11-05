5 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Anguillara Sabazia, Italia dei Diritti De Pierro rompe gli indugi e candida Sandra Germogli sindaco per le prossime amministrative

0
17
la candidata alle prossime amministrative di Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo


Con una nota stampa del segretario provinciale romano e responsabile IdD per la Politica Interna Carlo Spinelli, il movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro annuncia la propria partecipazione alle amministrative che si terranno la prossima primavera ad Anguillara Sabazia candidando la nota commercialista Sandra Germogli a sindaco


Roma 5 novembre 2025: In vista delle elezioni amministrative previste per la primavera prossima, iniziano le prime manovre politiche da parte dei partiti, movimenti e liste civiche che vi prenderanno parte. Fra questi c’è anche il comune di Anguillara Sabazia che si appresta a rinnovare il consiglio comunale. Il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro proprio nel comune che si affaccia sul lago di Bracciano, esce allo scoperto annunciando che si presenterà con un proprio candidato sindaco.

E’ il responsabile nazionale per la Politica Interna nonché segretario provinciale romano IdD Carlo Spinelli ad annunciarlo con una nota stampa:” Ci siamo spesso occupati di Anguillara Sabazia con il nostro movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro segnalando le varie anomalie che man mano scoprivamo sul territorio. Questo nostro lavoro ha ottenuto riscontri positivi da parte della popolazione locale tant’è che le adesioni al nostro movimento da parte dei cittadini di Anguillara Sabazia sono cresciute in maniera esponenziale. Questo ci ha portati a fare una riflessione in vista delle prossime amministrative che si terranno in primavera e, portandole all’interno del direttivo provinciale, dallo stesso è scaturita la volontà di presentare una nostra lista con relativo candidato sindaco IdD.

La scelta è caduta sulla commercialista Sandra Germogli che si è distinta nel movimento sposando a pieno la nostra linea politica basata sul principio legalitario e volta a favore della fasce sociali più deboli a difesa dei diritti.

Insieme a Sandra Germogli, con la collaborazione della responsabile in loco Ylenia Massimini lavoreremo sul programma da presentare agli elettori i quali li  invitiamo a segnalare eventuali carenze, problemi e difficoltà che hanno riscontrato durante questi anni ad Anguillara Sabazia in quanto il nostro programma elettorale dovrà venire incontro alle reali esigenze della popolazione anguillarese.

Una nuova sfida ci attende certi – conclude Spinelli – che anche questa volta Italia dei Diritti De Pierro ne uscirà vincente”.
Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma
email idd.provinciaroma@gmail.com

Articolo precedente
Sanità, Giuliano (UGL): “Sentenza della Cassazione su turni massacranti è una vittoria di civiltà. Ora basta con l’abuso”

Ultimi articoli

Primo piano

Sanità, Giuliano (UGL): “Sentenza della Cassazione su turni massacranti è una vittoria di civiltà. Ora basta con l’abuso”

Eventi

“Tu No”, omaggio a Piero Ciampi

Eventi

“Diva all’opera” in scena al teatro M. Fiorani di Canale Monterano

Eventi

“Sogno di una notte di mezza sbornia”

Eventi

GIORNALISTI: A ROMA LA TERZA EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DEGLI UFFICI STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE NEL LAZIO

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it