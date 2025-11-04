5 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

METRO C: MUNICIPIO XV, APPROVATA MOZIONE CONTRO DEFINANZIAMENTO FARNESINA-CLODIO

0
96

Riceviamo e pubblichiamo

“Opera strategica per Roma Nord e per centinaia di migliaia di cittadini. Grave il voto contrario del centrodestra”

Il Consiglio del Municipio Roma XV ha approvato oggi la mozione contro il definanziamento di 50 milioni di euro destinati alla tratta T1 Clodio–Farnesina della Linea C della metropolitana di Roma, chiedendo al Governo di ripristinare integralmente i fondi e di garantire così la prosecuzione dei lavori per l’unica linea metro prevista a Roma Nord.

Senza una spiegazione soddisfacente, il centrodestra ha votato contro la mozione, un comportamento che il Consiglio ha stigmatizzato come segno di ambiguità e mancanza di chiarezza su un’opera fondamentale per la città. Anche Forza Italia, che a livello parlamentare ha dichiarato di voler sostenere il rifinanziamento, è uscita dall’aula, mostrando un’evidente incoerenza e disinteresse verso il territorio.

“Il voto di oggi ribadisce la posizione chiara e unitaria del Municipio XV: la Metro C è un’opera vitale per Roma Nord e per tutta la città. Non si possono accettare tagli che rischiano di bloccare l’unico collegamento metropolitano per centinaia di migliaia di cittadini. Sorprende e delude l’atteggiamento del centrodestra, che ancora una volta evita di assumersi la responsabilità di difendere un’infrastruttura indispensabile per il territorio” ha dichiarato Daniele Torquati, presidente del Municipio XV.

“Abbiamo voluto portare un segnale forte e unitario a sostegno delle persone e dei quartieri che attendono da anni la metro per ottenere una mobilità dignitosa” dichiarano i capigruppo di maggioranza Giovanni Forti (Sinistra Civica Ecologista), Claudio Marinali (Partito Democratico), Sara Martorano (Lista Civica Gualtieri), Alfonso Rago (Roma Futura) e Massimiliano Petrassi (Italia Viva). “Il definanziamento di 50 milioni alla Metro C non è un dettaglio contabile, ma un colpo al futuro della mobilità sostenibile e dell’equità territoriale a Roma Nord. La tratta Farnesina–Clodio è il primo passo per portare la metropolitana fino a Grottarossa e La Giustiniana, e con essa un diritto alla mobilità che i nostri quartieri aspettano da decenni. Dispiace constatare che il centrodestra si schieri contro il territorio proprio quando serve compattezza nel difendere un interesse comune.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e i capigruppo di maggioranza Giovanni Forti (Sinistra Civica Ecologista), Claudio Marinali (Partito Democratico), Sara Martorano (Lista Civica Gualtieri), Alfonso Rago (Roma Futura) e Massimiliano Petrassi (Italia Viva).

Articolo precedente
Dimore Storiche celebrano il legame tra cultura, agricoltura e territorio con “Coltiviamo la cultura 2025” – dimore aperte nel Lazio
Articolo successivo
SPERIMENTARE PER APPRENDERE L’ISTITUTO “GIUSEPPE DI VITTORIO” VINCITORE PER IL LAZIO DELLA SELEZIONE NAZIONALE PER IL PROGETTO WEB RADIO PROMOSSO DA VOICEBOOKRADIO IN COLLABORAZIONE CON IL MIM

Ultimi articoli

Eventi

BRACCIANO OMAGGIA LA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

Cultura

Max Ferrigno , artista piemontese mette in mostra il femminile

Società

4 Novembre. A Cesano la cerimonia in onore dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Politica

‘PROPOSTA DI AZIONE PER IL TERRENO EX ARSIAL: UN MUSEO E PARCHEGGI PER IL CENTRO STORICO’

Eventi

IL PRIVILEGIO DI ESSERE ITALIANI. IL SINDACO DI CANALE BETTARELLI ALLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it