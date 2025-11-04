METRO C: MUNICIPIO XV, APPROVATA MOZIONE CONTRO DEFINANZIAMENTO FARNESINA-CLODIO

Riceviamo e pubblichiamo

“Opera strategica per Roma Nord e per centinaia di migliaia di cittadini. Grave il voto contrario del centrodestra”

Il Consiglio del Municipio Roma XV ha approvato oggi la mozione contro il definanziamento di 50 milioni di euro destinati alla tratta T1 Clodio–Farnesina della Linea C della metropolitana di Roma, chiedendo al Governo di ripristinare integralmente i fondi e di garantire così la prosecuzione dei lavori per l’unica linea metro prevista a Roma Nord.

Senza una spiegazione soddisfacente, il centrodestra ha votato contro la mozione, un comportamento che il Consiglio ha stigmatizzato come segno di ambiguità e mancanza di chiarezza su un’opera fondamentale per la città. Anche Forza Italia, che a livello parlamentare ha dichiarato di voler sostenere il rifinanziamento, è uscita dall’aula, mostrando un’evidente incoerenza e disinteresse verso il territorio.

“Il voto di oggi ribadisce la posizione chiara e unitaria del Municipio XV: la Metro C è un’opera vitale per Roma Nord e per tutta la città. Non si possono accettare tagli che rischiano di bloccare l’unico collegamento metropolitano per centinaia di migliaia di cittadini. Sorprende e delude l’atteggiamento del centrodestra, che ancora una volta evita di assumersi la responsabilità di difendere un’infrastruttura indispensabile per il territorio” ha dichiarato Daniele Torquati, presidente del Municipio XV.

“Abbiamo voluto portare un segnale forte e unitario a sostegno delle persone e dei quartieri che attendono da anni la metro per ottenere una mobilità dignitosa” dichiarano i capigruppo di maggioranza Giovanni Forti (Sinistra Civica Ecologista), Claudio Marinali (Partito Democratico), Sara Martorano (Lista Civica Gualtieri), Alfonso Rago (Roma Futura) e Massimiliano Petrassi (Italia Viva). “Il definanziamento di 50 milioni alla Metro C non è un dettaglio contabile, ma un colpo al futuro della mobilità sostenibile e dell’equità territoriale a Roma Nord. La tratta Farnesina–Clodio è il primo passo per portare la metropolitana fino a Grottarossa e La Giustiniana, e con essa un diritto alla mobilità che i nostri quartieri aspettano da decenni. Dispiace constatare che il centrodestra si schieri contro il territorio proprio quando serve compattezza nel difendere un interesse comune.”

