Non saranno le minacce a fermare la battaglia per la legalità; solidarietà a Gualtieri per le gravi minacce. 

Riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo di maggioranza di Roma Città Metropolitana:

«Esprimiamo piena solidarietà al sindaco di Roma e di Città metropolitana, Roberto Gualtieri, per le gravissime minacce rivolte a lui e alla sua famiglia dal clan Hilicic, famiglia storicamente legata ai Casamonica. Minacce che sono inaccettabili e che, siamo certi, troveranno pronta risposta da parte delle forze dell’ordine.

La maggioranza consigliare di Roma Città metropolitana è al fianco del sindaco nella lotta per la legalità e il rispetto delle leggi che il Comune di Roma sta portando avanti da anni. Le due ville abusive tirate su nella zona Rocca Cencia erano uno sfregio alle regole e averle abbattute è stata una chiara risposta a chi pensa di poter affermare il proprio potere criminale sfidando le istituzioni e i cittadini tutti.

Non saranno le minacce di questi criminali a fermarci». Così in una nota “Le città della metropoli”, il gruppo di maggioranza dell’Ente metropolitano, dopo il post pubblicato da Silvio Hilicic che con un fucile minaccia Gualtieri e la sua famiglia in seguito all’abbattimento di due ville abusive