31 Ottobre, 2025
Italia dei Diritti De Pierro, Loredana Bontempi nuova responsabile per VIII Municipio di Roma Capitale

Nuova responsabile VIII Municipio

Riceviamo e pubblichiamo


Il movimento presieduto da Antonello De Pierro rimpolpa l’organigramma provinciale romano nominando l’artista capitolina responsabile per il Municipio Roma VIII


Roma 31 ottobre 2025: Una nuova figura di prestigio va a occupare una casella importante nell’Organigramma romano del movimento Italia dei Diritti De Pierro. Si tratta di Loredana Bontempi artista a tutto tondo che spazia dalla recitazione alla scrittura passando per la musica e, attualmente, tatuatrice e giornalista. La Bontempi si occuperà del Municipio Roma VIII una fetta importante del territorio romano che comprende tra gli altri i quartieri di Garbatella e Ostiense estendendosi fino alla storica Appia Antica.

Un nuovo punto di riferimento che Italia dei Diritti De Pierro offre ai residenti della zona che potranno contare su Loredana Bontempi per la segnalazione di disservizi, lungaggini burocratiche e quanto altro va a ledere i diritti dei cittadini. A Loredana arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del presidente IdD Antonello De Pierro e del segretario provinciale romano nonché responsabile per la Politica Interna Carlo Spinelli.
Ufficio stampa Italia dei Diritti provincia di Roma

