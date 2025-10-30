30 Ottobre, 2025
Il Comune sostiene l’iniziativa dell’Associazione Civitavecchia 2000

Il Comune di Civitavecchia informa che l’Associazione Civitavecchia 2000, presieduta da Alessandro Scotto, ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza da destinare al Comitato di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana.
L’Amministrazione comunale esprime sostegno all’iniziativa, riconoscendo l’importanza del progetto per il potenziamento dei servizi sanitari e di emergenza a beneficio della cittadinanza.
Chiunque desideri contribuire può effettuare una donazione tramite bonifico bancario al seguente IBAN intestato alla CRI – comitato locale Civitavecchia:
IT 98 D 08327 39040 000000006073
(Causale: “Donazione per ambulanza CRI Civitavecchia”)
Il Comune ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare, contribuendo a rafforzare un servizio essenziale per la sicurezza e la salute pubblica.
