Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ad Anguillara

Il sindaco di Anguillara, Angelo PIzzigallo, in occasione del 4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la S.V. invita a partecipare alla cerimonia commemorativa che si terrà martedì 4 novembre 2025 con raduno in piazza del comune alle ore 10.00 e successivamente corteo e deposizione della corona presso il monumento ai caduti.

La ricorrenza rappresenta un momento di profonda riflessione e riconoscenza verso tutti coloro che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’Unità d’Italia e a difendere i valori di libertà e democrazia.

La partecipazione di ciascuno sarà segno di memoria condivisa e di coesione nazionale.