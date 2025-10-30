30 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ad Anguillara

0
67

Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Anguillara, Angelo PIzzigallo, in occasione del 4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la S.V.  invita a partecipare alla cerimonia commemorativa che si terrà martedì 4 novembre 2025 con raduno in piazza del comune alle ore 10.00 e successivamente corteo e deposizione della corona presso il monumento ai caduti.

La ricorrenza rappresenta un momento di profonda riflessione e riconoscenza verso tutti coloro che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’Unità d’Italia e a difendere i valori di libertà e democrazia.

La partecipazione di ciascuno sarà segno di memoria condivisa e di coesione nazionale.

Articolo precedente
Lavoro: Cgil e Fillea Roma, bene badge cantiere ma non basta
Articolo successivo
Burnout docenti: un’emergenza educativa e democratica. Proposta la “Carta del Benessere Docente”

Ultimi articoli

Scuola

Burnout docenti: un’emergenza educativa e democratica. Proposta la “Carta del Benessere Docente”

Politica

Lavoro: Cgil e Fillea Roma, bene badge cantiere ma non basta

Cultura

Labirinto Vocale domenica 2 novembre a Bracciano per Frammenti di Sacro

Società

Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati ad attività e/o iniziative specifiche in area culturale

Salute

Salute: al via PRIMA, progetto di integrazione ospedale territorio attraverso l’infermiere di famiglia e comunità

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it