28 Ottobre, 2025
Ladispoli, un 31 ottobre di un altro pianeta

Riceviamo e pubblichiamo

Ladispoli si prepara a vivere un Halloween dal respiro interstellare. Venerdì 31 ottobre, la città ospiterà “Un 31 ottobre di un altro pianeta”, un evento tematizzato che vedrà l’arrivo – anzi, l’atterraggio – degli alieni della Galassia Ulla, tra musica, animazione, spettacoli e grande coinvolgimento della comunità.
Effetti speciali, acrobazie, sputa fuoco e danze animeranno le strade, mentre la musica del Disco Club darà ritmo all’evento.
Sul palco da Radio Subasio saranno presenti i dj e animatori Davide Berton e Gloria Gallo che animeranno  la serata con le hit di tutti i tempi, dagli anni settanta ai duemila, comprese le canzoni italiane da cantare e ballare.
Il ritrovo è fissato per le ore 16:00, al piazzale della stazione, punto di partenza del corteo (ore 16:30) a tema alieno che attraverserà viale Italia fino a piazza Rossellini. L’invito è rivolto a tutti i bambini, con una semplice regola: il viso dipinto di rosso e una U sulla fronte, simbolo alieno.
Dalle 17:00 alle 21:00, in Piazza Rossellini, si svolgerà il DJ set di Radio Subasio Disco Club, con musica, animazione e momenti interattivi per il pubblico. Radio Subasio si conferma quindi un partner mediatico di rilievo, contribuendo in modo significativo alla promozione dell’evento.
L’Assessore al Turismo, Marco Porro – Halloween è ormai un appuntamento molto atteso dalle famiglie e dai bambini. Un momento di festa accessibile e condiviso. La partecipazione di Radio Subasio, anche con passaggi promozionali in radio, valorizza ulteriormente l’evento e la città –
Il Delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino – Dobbiamo creare occasioni nelle quali i giovani possano sentirsi protagonisti. Un evento di qualità come questo non solo rende Ladispoli più attrattiva, ma rafforza il senso di comunità –
Ladispoli si prepara a vivere una festa di Halloween… veramente di un altro pianeta!
