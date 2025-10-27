27 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

D’AMATO: STELLANTIS CASSINO STA MORENDO, RACCOGLIERE L’APPELLO DI CALENDA PER UNA MOBILITAZIONE NAZIONALE SULL’AUTOMOTIVE

0
133
D'Aamato

Riceviamo e pubblichiamo

 “Purtroppo, eravamo stati facili profeti, quando più di un anno fa, in occasione della convocazione della Commissione Industria della Regione presso il Comune di Piedimonte San Germano con la vicepresidente Roberta Angelilli, i vertici aziendali e sindacali e la conferenza dei sindaci, esprimemmo tutte le nostre preoccupazioni. Nonostante le assicurazioni fornite da Stellantis, da allora permane un alto livello di incertezza e i dati della produzione dello stabilimento di Cassino sono inequivocabilmente negativi. Serve, come ha proposto Calenda stamane, una mobilitazione nazionale sul comparto automotive e auspico che anche gli amministratori locali spingano in questa direzione. Proporrò agli altri gruppi di opposizione di richiedere un Consiglio regionale straordinario sulle promesse non mantenute da parte di Stellantis”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.
Articolo precedente
Maggiori tutele e più diritti per i lavoratori: in Multiservizi siglato il contratto integrativo per il personale delle Farmacie comunali
Articolo successivo
Un albero per il futuro” nel bosco di Palo Laziale

Ultimi articoli

Ambiente

Un albero per il futuro” nel bosco di Palo Laziale

Territorio

Maggiori tutele e più diritti per i lavoratori: in Multiservizi siglato il contratto integrativo per il personale delle Farmacie comunali

Ambiente

Ambiente: Oltre 100 detenuti in azione con i volontari Plastic Free rimuovono 6 tonnellate di rifiuti in 13 città

Cultura

MARATONA DI LETTURA SU PIER PAOLO PASOLINI

Cultura

COSA RESTA DI ORSON WELLES

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it