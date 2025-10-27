D’AMATO: STELLANTIS CASSINO STA MORENDO, RACCOGLIERE L’APPELLO DI CALENDA PER UNA MOBILITAZIONE NAZIONALE SULL’AUTOMOTIVE

Riceviamo e pubblichiamo

“Purtroppo, eravamo stati facili profeti, quando più di un anno fa, in occasione della convocazione della Commissione Industria della Regione presso il Comune di Piedimonte San Germano con la vicepresidente Roberta Angelilli, i vertici aziendali e sindacali e la conferenza dei sindaci, esprimemmo tutte le nostre preoccupazioni. Nonostante le assicurazioni fornite da Stellantis, da allora permane un alto livello di incertezza e i dati della produzione dello stabilimento di Cassino sono inequivocabilmente negativi. Serve, come ha proposto Calenda stamane, una mobilitazione nazionale sul comparto automotive e auspico che anche gli amministratori locali spingano in questa direzione. Proporrò agli altri gruppi di opposizione di richiedere un Consiglio regionale straordinario sulle promesse non mantenute da parte di Stellantis”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.