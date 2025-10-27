27 Ottobre, 2025
COSA RESTA DI ORSON WELLES

Quarto potere di Orson Welles

Riceviamo e pubblichiamo

Quando uscì nel 1941, #QuartoPotere sconvolse pubblico e critica: un film che metteva in discussione il potere dei media, l’ambizione personale e la costruzione della verità. Ottant’anni dopo, la sua forza resta intatta, e forse ancora più attuale e, grazie a questo film, riflettiamo sul rapporto ambiguo ma sempre attualissimo, tra verità e menzogna, attraverso la discussione dell’opera di un precursore illuminato per le nuove tecniche ed il geniale rapporto a volte sorprendente e spesso ambiguo tra vero e falso che si fondono, confondendosi.

Con Guido Barlozzetti, esperto di comunicazione, autore e conduttore di programmi televisivi per la RAI, nato davanti ad un’arena cinematografica, vive il cinema come un mondo parallelo in cui continua ad abitare, e con lui Martina Ventura, dottoranda in Musica e Spettacolo, con un curriculum di tutto rispetto di Studi di teatro, arti performative, cinema e tecnologie per lo spettacolo digitale. La stessa passione, approcci diversi, unico obiettivo declinato con esperienze diverse.

*Ci vediamo al Cinema Palma il 30 ottobre, alle 18:00*

