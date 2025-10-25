25 Ottobre, 2025
Civitavecchia. Torre Valdaliga Nord, nuovo incontro al MIMIT per la riconversione della centrale

È stato convocato per martedì 12 novembre 2025, alle ore 11:30, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in Via Molise n.2 (sala Parlamentino), l’incontro del Comitato per la riconversione della centrale di Torrevaldaliga Nord, istituito in forza dell’articolo 24 bis del Decreto-Legge 50/2022.
Il tavolo, coordinato dalla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di transizione energetica e di rilancio produttivo del territorio di Civitavecchia, chiamato ormai da anni a costruire un futuro oltre il carbone.
All’incontro prenderà parte il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, insieme ai rappresentanti istituzionali, regionali e delle parti sociali, per proseguire il confronto sulle prospettive occupazionali e industriali legate alla chiusura della fase del carbone e alla definizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile per l’area.
“Ci aspettiamo che questo incontro segni un punto di svolta – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. Dopo mesi di attesa, è necessario che arrivino risposte chiare e impegni concreti sul futuro di Torrevaldaliga Nord e sul destino occupazionale dei lavoratori. La città non può restare sospesa in un limbo: servono decisioni, risorse e tempi certi.”
Il Comune di Civitavecchia ribadisce il proprio impegno a rappresentare con determinazione le istanze del territorio e a vigilare affinché la transizione energetica si traduca in opportunità reali di sviluppo e di lavoro, non in una promessa mancata.
