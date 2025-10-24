Generazione Musica festeggia i suoi 35 anni con una festa concerto a Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 25 ottobre alle ore 21.00 al teatro Charles De Foucauld di Bracciano grande Festa-Concerto per i 35 anni di attività artistica e associativa di Generazione Musica.

Una serata con tanta musica per festeggiare un evento per noi molto importante in cui vogliamo ricordare il nostro lungo percorso artistico ed ideologico. In questi anni abbiamo portato la nostra musica e le nostre idee ovunque e in questa festa vogliamo riproporre questo percorso di musica, amicizia, idee, impegno e solidarietà. Siete tutti invitati ad un evento il cui ricavato (offerta libera) servirà a sostenere il progetto di psiconcologia per i pazienti del DH Oncologico dell’ospedale di Bracciano. Vi aspettiamo!

Per prenotazioni +39 339 4677628 (WhatsApp), oppure sul sito del Teatro Charles De Foucauld.