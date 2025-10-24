24 Ottobre, 2025
ASL ROMA 4/ CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEGLI ALLEVAMENTI PROFESSIONALI DI ANIMALI DA REDDITO

informazione e casistiche dalla ASL RM 4

Riceviamo e pubblichiamo

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 ha organizzato, nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale obbligatorio rivolte al settore zootecnico, un corso di formazione rivolto agli operatori degli allevamenti professionali di animali da reddito, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e aggiornamenti tecnico-normativi per migliorare la gestione e la sicurezza negli allevamenti.

Gli incontri si terranno presso la sala convegni dell’Agriturismo Quattro Ricci via del casalone 28 snc – Cerveteri (RM) nelle giornate del 3, 10, 17 e 25 novembre 2025, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e il programma formativo, che si concluderà con una sessione di discussione e un test finale di apprendimento, affronterà le principali tematiche in materia di sanità animale, biosicurezza, tracciabilità. Particolare attenzione sarà dedicata all’uso prudente dei medicinali veterinari e alle interconnessioni tra salute animale, salute umana, benessere animale e tutela ambientale, in un’ottica integrata One Health.

“La formazione continua degli operatori rappresenta uno strumento fondamentale per garantire standard elevati di sanità e benessere animale, nonché per rafforzare la sicurezza della filiera agroalimentare –  ha dichiarato il dottor Emiliano De Paolis, Direttore dell’Unità Operativa Semplice di Sanità Animale della ASL Roma 4 – Attraverso questo corso intendiamo offrire un supporto concreto alle aziende, promuovendo la collaborazione tra operatori e autorità sanitarie e rafforzando la capacità di risposta del sistema in materia di prevenzione, biosicurezza e tracciabilità alla luce anche delle vigenti normative in materia”.

La partecipazione è gratuita e gli interessati dovranno inviare il modulo di adesione presente alla pagina Corso di formazione per operatori degli allevamenti professionali di animali da reddito – ASL ROMA 4 entro e non oltre il 2 novembre  all’indirizzo e-mail formazione.veterinaria@aslroma4.it.

