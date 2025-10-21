Edilizia scolastica, PARRUCCI (CMRC): “Regione Lazio sblocchi fondi per messa in sicurezza scuole”

Riceviamo e pubblichiamo

«Al governo abbiamo chiesto un emendamento alla legge Bilancio affinché stanzi le risorse necessarie per raggiungere i 100 milioni di euro preventivati per mettere in sicurezza gli ottanta edifici che ospitano le scuole superiori di Roma e Provincia sui quali non siamo riusciti a intervenire né con i fondi del Pnrr né con quelli stanziati da Città metropolitana.

La sicurezza dei ragazzi, lo ribadiamo ancora una volta, non ha colore politico e la loro incolumità è una priorità assoluta – a lanciare l’ennesimo appello è Daniele Parrucci, Delegato alla Città Metropolitana di Roma Capitale per l’edilizia scolastica a pochi giorni dal crollo di un controsoffitto all’Istituto superiore Piaget Diaz-.

Ora chiediamo anche alla Regione Lazio di fare la sua parte. Già due anni fa abbiamo inserito, come da indicazione della Regione, sul portale Ares (Anagrafica regionale per l’edilizia scolastica) l’elenco degli edifici scolastici su cui bisognava agire per la messa in sicurezza, per un totale di 68milioni 223mila euro.

A distanza di due anni, non avendo ricevuto nessun riscontro, chiediamo alla Regione Lazio di venirci incontro, vista l’emergenza che stiamo vivendo e di sbloccare fondi per metterci in condizione di intervenire sulle scuole di nostra competenza.

Il segnale arrivato dall’Istituto Piaget Diaz dove – per fortuna – il controsoffitto è crollato poco prima del suono della campanella, non ci permette di aspettare altro tempo” – ha concluso Parrucci.