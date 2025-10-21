21 Ottobre, 2025
Cerveteri. 26 ottobre “Gigi Misiferi e la Band Larga” al Granarone

Appuntamento alle ore 21:00 di domenica 26 ottobre, ingresso gratuito

Musica, comicità, imitazioni: nuovo appuntamento con la risata domenica 26 ottobre all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri. In scena, Gigi Misiferi, attore e cabarettista cresciuto nella Compagnia del “Bagaglino”, volto noto di numerosi programmi sia di Canale 5 che di Rai 1, ottenendo tra l’altro importanti riconoscimenti tra cui tre Telegatti.

Insieme a lui, la “band larga”, con la quale intratterrà il pubblico con un mix esplosivo di comicità e sketch, con i grandi successi musicali che spaziano dagli anni ’30 ai 2000, fino alle sigle cult di Serie Tv e cartoni animati.

“Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, prosegue la rassegna dedicata al cabaret e alla comicità organizzati all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, una serie di serate tutte ad ingresso gratuito per trascorrere una serata leggera, divertente e spensierata – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – domenica avremo un artista che da tantissimi anni calca palcoscenici importantissimi, anche di richiamo nazionale e che ha segnato pagine gloriose in compagnie teatrali di grande successo. Sarà un nuovo appuntamento dedicato a tutta la famiglia davvero da non perdere”.

L’ingresso allo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21:00, è libero e gratuito per tutti.

 

