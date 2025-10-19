L’Italrugby alla Festa del Cinema di Roma con il documentario di Matteo Mazzocchi

Riceviamo e pubblichiamo

Anche lo sport è protagonista alla Festa del Cinema di Roma. Venerdì 17 ottobre, infatti, è stato presentato “80 minuti – Italrugby, l’ambizione di arrivare in alto”, cortometraggio di Matteo Mazzocchi che ripercorre le tante e complesse tappe che hanno portato la Nazionale italiana di rugby ad entrare a far parte del prestigioso torneo Sei Nazioni.

La pellicola, prodotta da Ascent Film e Luce Cinecittà, si snoda attraverso il backstage e le immagini delle partite, raccontando la storia di questa disciplina in Italia e il passato e il presente della selezione azzurra con una serie di interviste esclusive.

Tra le principali voci narranti sono intervenuti autentici campioni, come Diego Dominguez e l’attuale Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Rugby Paolo Vaccari, esperti di settore e giornalisti sportivi, tra cui Marco Mazzocchi, fratello del regista che ha iniziato la sua carriera in RAI proprio come telecronista di rugby, e Francesco Volpe, nota firma del Corriere dello Sport.

Ad assistere alla prima del documentario, inserito tra le Special Screenings della 20ª edizione della kermesse cinematografica capitolina, sono accorsi al Teatro Olimpico i protagonisti della pellicola e numerosi rappresentanti del mondo federale e sportivo, tra cui il Presidente FIR Andrea Duodo e il Fiduciario CONI del Municipio Roma II Lorenzo D’Ilario.