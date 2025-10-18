18 Ottobre, 2025
Incontro tra Amministrazione e Sindacati sulla situazione occupazionale degli operatori socio-sanitari e amministrativi

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto il giorno 16 ottobre pomeriggio, presso il Comune di Civitavecchia, un incontro tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, per affrontare la delicata questione occupazionale che interessa circa 140 lavoratori, tra operatori socio-sanitari e amministrativi, impiegati presso le cooperative operanti all’interno della ASL RM4.

L’incontro si è svolto su iniziativa dell’Assessore al Lavoro Piero Alessi e il Presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro.

Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di costruire un percorso che dia risposte concrete a lavoratrici e lavoratori che, per anni, hanno operato in condizioni di precarietà, garantendo servizi fondamentali per la collettività e svolgendo un ruolo essenziale durante la fase più drammatica dell’emergenza Covid.

L’Amministrazione comunale, raccogliendo le istanze dei rappresentanti sindacali, ha espresso la volontà di sostenere ogni possibile soluzione utile a risolvere questa criticità, anche attraverso l’interlocuzione istituzionale con la ASL RM4 e la Regione Lazio.

Il Sindaco Marco Piendibene, nella sua qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociosanitario, si è reso disponibile a farsi portavoce delle richieste emerse. Il Sindaco porrà la questione anche in un incontro già previsto col presidente Rocca

Nel corso dell’incontro è emersa, in particolare, la necessità di prorogare gli appalti in scadenza, per evitare una crisi occupazionale e consentire di accompagnare i lavoratori precari fino allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico già espletato per gli operatori socio-sanitari.

Resta inoltre l’impegno condiviso a mantenere alta l’attenzione anche sulla situazione dei lavoratori amministrativi, per i quali sarà necessario individuare percorsi specifici all’interno di un quadro di solidarietà e responsabilità sociale comune.

Amministrazione comunale e organizzazioni sindacali si sono impegnate a proseguire il dialogo nelle prossime settimane per monitorare l’evoluzione della situazione e garantire la tutela dei livelli occupazionali e dei servizi sanitari sul territorio.

