A Cerveteri rafforzati i controlli nella zona del Sasso a seguito dei recenti furti

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini relative a una serie di reati predatori avvenuti nella zona del Sasso, la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha immediatamente avviato un confronto operativo con i Carabinieri.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso un quadro complessivo della situazione e concordato un rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti sul territorio già a partire dalle prossime ore. “Comprendo pienamente la preoccupazione e l’agitazione dei residenti – ha dichiarato la Sindaca Gubetti –. Per questo motivo, come Amministrazione, continueremo a collaborare in maniera sinergica e costante con le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza della comunità”.

La Sindaca ha inoltre ricordato che le Forze dell’Ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio al fine di individuare i responsabili dei furti avvenuti negli ultimi giorni. “L’attenzione è alta e costante – ha aggiunto Gubetti –. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano e per la disponibilità e la professionalità con cui stanno affrontando la situazione”.

La Sindaca ha espresso la propria vicinanza alle famiglie che sono state vittime dei furti, sottolineando la gravità di questi episodi che rappresentano una forte violazione della privacy e della proprietà privata, e ha ribadito la massima collaborazione istituzionale per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.