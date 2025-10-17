17 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

A Cerveteri rafforzati i controlli nella zona del Sasso a seguito dei recenti furti

0
54
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini relative a una serie di reati predatori avvenuti nella zona del Sasso, la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha immediatamente avviato un confronto operativo con i Carabinieri.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso un quadro complessivo della situazione e concordato un rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti sul territorio già a partire dalle prossime ore. “Comprendo pienamente la preoccupazione e l’agitazione dei residenti – ha dichiarato la Sindaca Gubetti –. Per questo motivo, come Amministrazione, continueremo a collaborare in maniera sinergica e costante con le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza della comunità”.

La Sindaca ha inoltre ricordato che le Forze dell’Ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio al fine di individuare i responsabili dei furti avvenuti negli ultimi giorni. “L’attenzione è alta e costante – ha aggiunto Gubetti –. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano e per la disponibilità e la professionalità con cui stanno affrontando la situazione”.

La Sindaca ha espresso la propria vicinanza alle famiglie che sono state vittime dei furti, sottolineando la gravità di questi episodi che rappresentano una forte violazione della privacy e della proprietà privata, e ha ribadito la massima collaborazione istituzionale per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.

Articolo precedente
L’IMPORTANZA CRUCIALE DEL SONNO NEI BAMBINI IN ETÀ SCOLARE. LE INDICAZIONI PIÙ UTILI PER I GENITORI. NE PARLIAMO CON ADELIA LUCATTINI

Ultimi articoli

Salute

L’IMPORTANZA CRUCIALE DEL SONNO NEI BAMBINI IN ETÀ SCOLARE. LE INDICAZIONI PIÙ UTILI PER I GENITORI. NE PARLIAMO CON ADELIA LUCATTINI

Società

𝐂𝐎𝐑𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎, 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀̀ 𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐎: 𝗹’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲

Eventi

Onde di gusto 17 – 19 novembre a Civitavecchia

Eventi

Il weekend Bracciano si anima con un ricco calendario di eventi

Cronaca

Report, Di Cola (Cgil Roma): solidarietà a Ranucci, attentato è attacco a libertà informazione.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it