Nuovo sito web comunicazioni e iniziative GD

Riceviamo e pubblichiamo

A seguito dell’attacco informatico subito dal nostro sito “BastaBarriere”, noi Giovani Democratici di Civitavecchia non ci siamo dati per vinti. Anzi, abbiamo deciso di creare un sito web: https://gdcivitavecchia.cv  identificativo del nostro gruppo politico, già disponibile online e sulle nostre piattaforme social.

Il sito ha lo scopo di rappresentarci, di essere una piattaforma che raccolga tutte le nostre iniziative, le esperienze nel supporto alla causa palestinese e la dedizione che ogni giorno mettiamo nel fare politica. Vogliamo che sia uno scrigno digitale, affinché tutto quello che abbiamo fatto sino ad ora rimanga impresso e diventi vera e propria memoria.
Siamo lieti di questo importante traguardo, reso possibile soprattutto dalle competenze del nostro responsabile informatico, e siamo certi che questo nuovo strumento ci permetterà di diffondere il messaggio dei Giovani Democratici con l’ausilio di mezzi di comunicazione sempre più accessibili a tutti, affinché il nostro messaggio di politica giusta, giovane e sempre dalla parte del prossimo arrivi a tutte e a tutti.
