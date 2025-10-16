Lavori di completamento del nodo di Ponte Lucano. Chioccia: “Un intervento da oltre 12 milioni reso possibile grazie al lavoro di squadra tra Enti

Riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di oggi a Tivoli la Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia, ha preso parte alla conferenza stampa per la presentazione dei lavori di completamento del nodo di Ponte Lucano insieme al Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, al Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, all’Assessora ai lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’Assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini e il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti.

Un intervento strategico di oltre 12 milioni di euro grazie al quale verrà migliorata la viabilità e l’accessibilità di una delle aree più importanti dell’asse metropolitano, facilitando gli spostamenti che andranno a beneficio dei residenti, delle imprese e dei turisti oltre a rafforzare il ruolo della Città di Tivoli come punto di riferimento importante del territorio metropolitano.

“Il progetto è il risultato di un grande lavoro di squadra tra la Città metropolitana di Roma Capitale che realizzerà l’opera, sotto la guida del nostro Sindaco Roberto Gualtieri, il Governo, la Regione Lazio e i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio che guarda alla crescita e la valorizzazione del nostro territorio.

Inoltre apprendiamo con estrema soddisfazione che la Regione Lazio ha accolto la richiesta di Città metropolitana, stanziando nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FES) 2021-2027 l’importo richiesto di 8 milioni e 100 mila euro che consentirà l’avvio dell’intervento secondo il cronoprogramma previsto.

L’incontro di oggi ha permesso anche di presentare alla cittadinanza il programma dei lavori e i benefici che porterà allo sviluppo dell’area. L’intervento infatti andrà a migliorare la viabilità della zona, fortemente trafficata, attraverso il completamento dell’asse strategico delineato nel progetto originario del “PRUSST Asse tiburtino Nodo di Ponte Lucano” collegando il nuovo ponte sull’Aniene con Via Garibaldi nel Comune di Guidonia Montecelio, portando ampi benefici a tutto il territorio.

Una visione, quella del PRUSST nata nel 2010 grazie all’allora Assessore provinciale competente, Marco Vincenzi e che negli anni ha visto l’impegno delle istituzioni competenti, grazie ad un percorso di dialogo e confronto e il reperimento di nuove risorse. Il nostro impegno sarà costante nell’ottica di migliorare la vivibilità delle nostre città per un futuro migliore”.

Così la Consigliera delegata Manuela Chioccia