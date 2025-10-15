VIP preview & cocktail reception

Incontro tra collezionismo, visione e cultura d’impresa
L’arte come linguaggio universale che abbatte confini e crea innovazione e la consulenza
come strumento per costruire futuro: da questo dialogo nasce l’evento che Iniziativa
Finanza e Innovazione, boutique italiana di management consulting con sedi in Italia e a
Bruxelles, ospiterà nella sua sede romana il prossimo 23 ottobre.
La serata, curata da Raffaella De Chirico Art Consulting, sarà un percorso tra capolavori
storici e nuove ricerche artistiche, pensato per celebrare l’arte come espressione di
bellezza, identità e investimento culturale.
In mostra opere di Giacomo Balla, Irma Blank, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Hans
Hartung, Mimmo Rotella e Sergio Ragalzi: Maestri che hanno segnato l’evoluzione
dell’arte del Novecento e che rappresentano punti fermi nel collezionismo internazionale.
Accanto a loro, il racconto si apre al presente con le voci contemporanee di Nunzio
Fisichella (Catania, 1968), Francesca Leone (Roma, 1964) e Ima Montoya (Bilbao,
1963), che portano in scena visioni nuove, sensibilità differenti e riflessioni sul nostro
tempo.
Una serata tra arte, relazioni e visione d’impresa
L’evento, privato e solo su invito, arricchito da una cocktail reception, non sarà soltanto un
momento espositivo, ma un incontro tra mondi apparentemente distanti eppure
complementari: l’arte e la finanza.
Due realtà che condividono valori come la visione di lungo periodo, la capacità di innovare,
il coraggio di rischiare e l’attenzione al patrimonio, che sia esso economico o culturale.
Con questa occasione, Iniziativa Finanza e Innovazione ribadisce la propria missione:
essere non solo partner per lo sviluppo delle imprese, ma anche promotore di cultura,
dialogo e contaminazioni virtuose.
Dettagli evento
via delle Quattro Fontane, 15
Roma – Sede di Iniziativa Finanza e Innovazione
Giovedì 23 ottobre 2025
Dalle 18.30 alle 21.30 – Cocktail reception
Artisti in mostra: Giacomo Balla, Irma Blank, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Nunzio
Fisichella, Hans Hartung, Francesca Leone, Ima Montoya, Sergio Ragalzi, Mimmo Rotella
Contatti stampa
Iniziativa Finanza e Innovazione
www.iniziativa.cc
✉️ info@iniziativa.cc
Raffaella De Chirico Art Advisoring
Via Monte di Pietà, 1A – 20121 – Milano
www.dechiricogalleriadarte.com
✉️ info@dechiricogalleriadarte.it
+39 3928972581