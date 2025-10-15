VIP preview & cocktail reception

Incontro tra collezionismo, visione e cultura d’impresa

L’arte come linguaggio universale che abbatte confini e crea innovazione e la consulenza

come strumento per costruire futuro: da questo dialogo nasce l’evento che Iniziativa

Finanza e Innovazione, boutique italiana di management consulting con sedi in Italia e a

Bruxelles, ospiterà nella sua sede romana il prossimo 23 ottobre.

La serata, curata da Raffaella De Chirico Art Consulting, sarà un percorso tra capolavori

storici e nuove ricerche artistiche, pensato per celebrare l’arte come espressione di

bellezza, identità e investimento culturale.

In mostra opere di Giacomo Balla, Irma Blank, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Hans

Hartung, Mimmo Rotella e Sergio Ragalzi: Maestri che hanno segnato l’evoluzione

dell’arte del Novecento e che rappresentano punti fermi nel collezionismo internazionale.

Accanto a loro, il racconto si apre al presente con le voci contemporanee di Nunzio

Fisichella (Catania, 1968), Francesca Leone (Roma, 1964) e Ima Montoya (Bilbao,

1963), che portano in scena visioni nuove, sensibilità differenti e riflessioni sul nostro

tempo.

Una serata tra arte, relazioni e visione d’impresa

L’evento, privato e solo su invito, arricchito da una cocktail reception, non sarà soltanto un

momento espositivo, ma un incontro tra mondi apparentemente distanti eppure

complementari: l’arte e la finanza.

Due realtà che condividono valori come la visione di lungo periodo, la capacità di innovare,

il coraggio di rischiare e l’attenzione al patrimonio, che sia esso economico o culturale.

Con questa occasione, Iniziativa Finanza e Innovazione ribadisce la propria missione:

essere non solo partner per lo sviluppo delle imprese, ma anche promotore di cultura,

dialogo e contaminazioni virtuose.

Dettagli evento

via delle Quattro Fontane, 15

Roma – Sede di Iniziativa Finanza e Innovazione

Giovedì 23 ottobre 2025

Dalle 18.30 alle 21.30 – Cocktail reception

Artisti in mostra: Giacomo Balla, Irma Blank, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Nunzio

Fisichella, Hans Hartung, Francesca Leone, Ima Montoya, Sergio Ragalzi, Mimmo Rotella

Contatti stampa

Iniziativa Finanza e Innovazione

www.iniziativa.cc

✉️ info@iniziativa.cc

Raffaella De Chirico Art Advisoring

Via Monte di Pietà, 1A – 20121 – Milano

www.dechiricogalleriadarte.com

✉️ info@dechiricogalleriadarte.it

+39 3928972581