15 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Ladispoli: avviso per la realizzazione di un progetto turistico/culturale per i festeggiamenti del 31.12.2025

0
76
raccolta rifiuti Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo

 In vista dei festeggiamenti per il Capodanno 2025/2026, il Comune di Ladispoli ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte per la realizzazione di iniziative dedicate alla notte di San Silvestro. Il progetto dovrà prevedere un programma di intrattenimento musicale con l’esibizione di uno o più artisti di notorietà almeno nazionale. L’iniziativa mira a valorizzare la città di Ladispoli, promuovendo momenti di festa, condivisione e partecipazione per la comunità e per i visitatori.

Possono partecipare alla procedura di selezione:

enti del Terzo Settore, associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati,

società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale e di volontariato, imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it entro le ore 12:00 del 13 novembre 2025.

Per consultare l’avviso completo e tutte le modalità di partecipazione, visita il sito istituzionale del Comune di Ladispoli:

https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-per-la-realizzazione–di-un-progetto-turistico-culturale-per-i- festeggiamenti-del-31-12-2025

Articolo precedente
Il voto in Toscana sullo sfondo di una storica firma
Articolo successivo
Viabilità e sicurezza stradale vicino le scuole: inizia il posizionamento dei cuscinetti berlinesi a Cerveteri

Ultimi articoli

Salute

Un nuovo servizio per la salute: elettrocardiogramma nella Farmacia Comunale n.6 di Cerveteri

Società

Il Lions Club Bracciano raccoglie occhiali usati per migliorare la vista a chi ne ha bisogno

Società

Viabilità e sicurezza stradale vicino le scuole: inizia il posizionamento dei cuscinetti berlinesi a Cerveteri

Politica

Il voto in Toscana sullo sfondo di una storica firma

Eventi

Cinema “𝓕𝓲𝓵𝓶 𝓹𝓮𝓻 𝓬𝓻𝓮𝓼𝓬𝓮𝓻𝓮! per tutta la famiglia

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it