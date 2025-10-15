Cinema “𝓕𝓲𝓵𝓶 𝓹𝓮𝓻 𝓬𝓻𝓮𝓼𝓬𝓮𝓻𝓮! per tutta la famiglia

Riceviamo e pubblichiamo
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia Vi invita alla rassegna “𝓕𝓲𝓵𝓶 𝓹𝓮𝓻 𝓬𝓻𝓮𝓼𝓬𝓮𝓻𝓮!”
𝗖𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀, a partire dal 𝟯𝟬 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲, alle ore 𝟭𝟳:𝟬𝟬, presso la 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲.
Storie animate, selezionate e introdotte dall’esperto di cinema C𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗣𝗼𝗻𝗮, che appassioneranno i bambini e permetteranno agli adulti di riscoprire lo sguardo gioioso e creativo dei più piccoli.
𝗗𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶:
30 ottobre – ore 17:00
6 novembre – ore 17:00
13 novembre – ore 17:00
20 novembre – ore 17:00
27 novembre – ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
SEGNATELO SUL CALENDARIO!
Lo staff della Biblioteca
BIBLIOTECA COMUNALE ‘ANGELA ZUCCONI’