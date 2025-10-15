Apertura dei Mouseia – Musei del Canopo Inaugurazione del nuovo percorso espositivo

Riceviamo e pubblichiamo

Mouseia – Musei del Canopo di Villa Adriana. Quest'apertura consente di valorizzare il contesto monumentale e, al contempo, di ampliare lo spazio espositivo e migliorare l'offerta culturale dell'area archeologica. Fino ad ora, infatti, il percorso includeva solo la visita al piano superiore del complesso museale, mentre non era fruibile quello inferiore dove si conserva una parte significativa della statuaria rinvenuta nel Canopo. L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este – Villae presenta il nuovo percorso espositivo dei– Musei del Canopo di Villa Adriana. Quest'apertura consente di valorizzare il contesto monumentale e, al contempo, di ampliare lo spazio espositivo e migliorare l'offerta culturale dell'area archeologica. Fino ad ora, infatti, il percorso includeva solo la visita al piano superiore del complesso museale, mentre non era fruibile quello inferiore dove si conserva una parte significativa della statuaria rinvenuta nel Canopo.

Il progetto di allestimento, nella sua essenzialità, mira ad esaltare le qualità estetiche delle opere, rendendone accessibile la fruizione a tutti i pubblici. Otto sale in sequenza ospitano le opere più significative emerse dagli scavi archeologici condotti nel tempo nella Villa. Tra queste spiccano, provenienti dall’area del Canopo, le Cariatidi, alcuni ritratti imperiali e i resti del gruppo scultoreo ispirato alla leggenda omerica del mostro Scilla che divora i compagni di Ulisse.

È esposta, inoltre, una parte considerevole delle decorazioni della Villa, tra cui gli affreschi provenienti dall’area del c.d. Macchiozzo, recentemente restaurati e ricomposti con soluzioni innovative. Sono anche presenti reperti che rimandano all’Egitto, tra cui un Horus e una Sfinge, frutto di indagini stratigrafiche effettuate nell’ultimo ventennio nell’area della Palestra e nell’area dell’Antinoeion. Per la prima volta sarà infine visibile, dopo l’ultimo restauro, una pregevole scultura in marmo bigio, che ritrae due figure distese del ciclo statuario dei Niobidi.

La riqualificazione degli ambienti è stata possibile grazie al finanziamento PNRR – Investimento 1.2, dedicato all’accessibilità dei musei e dei luoghi della cultura, gestito dalla Direzione generale Musei del Ministero della cultura: sono stati consolidati, in particolare, gli intonaci decorati delle volte romane ed è stato revisionato l’impianto di deumidificazione, così da garantire le migliori condizioni microclimatiche per la conservazione delle opere e la salubrità dell’aria negli spazi di visita.

Frutto di un lungo lavoro corale degli Uffici dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, i Musei del Canopo restituiscono al pubblico la piena fruizione di una delle collezioni di arte antica più iconiche al mondo, segno emblematico della straordinaria esperienza adrianea, ancora viva nella cultura artistica contemporanea, così come sancito dal riconoscimento UNESCO della Villa a patrimonio mondiale dell’umanità nel 1999.

L’inaugurazione avrà luogo martedì 21 ottobre 2025, alle ore 11.30, alla presenza del Capo di Gabinetto del Ministro, dott.ssa Valentina Gemignani, del Direttore generale Musei, prof. Massimo Osanna, del Direttore delegato dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, dott.ssa Elisabetta Scungio.