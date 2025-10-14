14 Ottobre, 2025
Castelnuovo di porto al via i lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 6/c Montefiore

Riceviamo e pubblichiamo
Nella serata di ieri, 13 ottobre sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 6/c Montefiore dal km 7+000 (incrocio Via Piana Perina) al km 8+000 circa (Rotatoria di Castelnuovo di Porto S.P. 15/a Tiberina). Tratto ricompreso nel Comune di Castelnuovo di Porto.
I lavori dureranno circa 10 giorni lavorativi e verranno eseguiti in orario notturno per limitare i disagi della circolazione.
Lo comunica in una nota la Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia.
