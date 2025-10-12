MANZIANA: SAGRA DELLA CASTAGNA 10-11-12 OTTOBRE 2025

In una cornice di bellezze locali, tradizioni, ambiente e tanta voglia di contribuire alla riuscita della Sagra della Castagna, ieri e’ iniziata la prima vera giornata, dopo l’inaugurazione del giorno 10 Ottobre.

Tanta gente, venuta sia dai paesi vicini, ma anche da Roma.

Organizzazione che migliora di anno in anno con la bonta’ della castagna, incoraggia piccoli e grandi a gustarsi un prodotto che insieme ad un bicchiere di vino, produce allegria e momenti di spensieratezza.

Un grazie va alle Associazioni che con i loro prodotti, canti, giochi, rendono il tutto ancora piu’ affascinante e spettacolare.

All’Associazione Sagra della Castagna, alla Proloco, al Comune di Manziana con il Sindaco Alessio Telloni e la sua Giunta, l’Universita’ Agraria di Manziana con il presidente Alessandro Carucci, le congratulazioni di tutti noi.

Oggi, si prosegue con tanti spettacoli, musica e tanta castagna.

Presenti il Generale Gianluca Figus della Caserma di Artiglieria di Bracciano, i consiglieri regionali Marco Bertucci , presidente della commissione Bilancio, Emanuela Mari, presidente della commissione affari europei ed internazionali e la Consigliera Regionale Michela Califano; il sindaco ed il vicesindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo e Paola Fiorucci, il vice sindaco di Canale Monterano Fabrizio Lavini e Mauro Folli per il comune di Tolfa.

Presenti inoltre il Parco Bracciano – Martignano rapprensentato da Marco Scentoni e la DMO Beltur con Massimo Bianchini e Corrado Milito.

L’agone presente alla Sagra e ha quanti non sono potuti venire, invita a non perdere tale appuntamento.

Giovanni Furgiuele Redazione L’agone

Piccola Info dell’Associazione e sulla castagna

L’Associazione Sagra della castagna locale si è costituita il 5/12/2008, mossa dall’esigenza di poter offrire alla comunità la possibilità di consumare un prodotto dell’eccellenza del nostro territorio, LA CASTAGNA.

La castagna è il seme del frutto del castagno. Le castagne derivano dai fiori femminili (solitamente 2 o 3) racchiusi da una cupola che poi si trasforma in riccio. La castagna è un achenio, ha pericarpo liscio e coriaceo bruno scuro, all’apice è presente la cosiddetta torcia, cioè i resti degli stili, mentre alla base è presente una cicatrice più chiara denominata ilo. La forma dei frutti dipende, oltre che dalla varietà delle castagne, anche dal numero e dalla posizione che essi occupano all’interno del riccio: emisferica per i frutti laterali e schiacciata per quello centrale; i frutti vuoti, abortiti, di forma appiattita sono detti guscio.