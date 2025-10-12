12 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSalute

Gulino (Cnop): in tempi di guerre e crisi, la psicologia deve farsi promotrice di pace

0
141
la psicologia come generatrice di pace

Riceviamo e pubblichiamo

Roma, 11 ottobre 2025 – “In questi tempi difficili, attraversati da guerre, crisi sanitarie e sociali, polarizzazioni e fratture culturali che minacciano la convivenza e alimentano smarrimento e insicurezza, desideriamo che anche la nostra professione si interroghi, si confronti e contribuisca a costruire esperienze di pace.

Psicologia è Pace vuol dire che la salute psicologica non è solo una dimensione individuale, ma una condizione necessaria per la salute pubblica, per garantire il tessuto sociale e pensare a un futuro sostenibile”. Lo ha detto Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, aprendo i lavori del convegno “Psicologia è pace. Costruire ponti non muri”, organizzato dal Cnop in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia.

“Noi psicologhe e psicologi – ha aggiunto la presidente del Cnop – gestiamo i conflitti ogni giorno conflitti interiori, familiari, di coppia, comunitari. Il conflitto non è solo destabilizzazione e disordine, ma anche rinnovamento, evoluzione, scoperta di nuove parti di sé e dell’altro. Crediamo nella risoluzione dei conflitti perché crediamo nelle risorse e nelle potenzialità degli uomini e delle donne”.

“Pensare ai conflitti significa affrontarli con consapevolezza ed equilibrio, riconoscendo il valore della capacità di elaborare i traumi e trasformarli in occasioni di ricostruzione e di riconciliazione”, ha concluso la presidente del Cnop.

Articolo precedente
Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia
Articolo successivo
MANZIANA: SAGRA DELLA CASTAGNA 10-11-12 OTTOBRE 2025

Ultimi articoli

Territorio

Giornata di sport a Bracciano

Internazionale

“SOSTENIAMO I NEGOZIATI E IL PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE COME OVUNQUE: SALVARE LE VITE E’ IL PRIMO DOVERE”

Eventi

MANZIANA: SAGRA DELLA CASTAGNA 10-11-12 OTTOBRE 2025

Società

Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia

Società

La solidarietà apre le porte alle famiglie dei pazienti ricoverati all’IFO. A Roma apre “Casa di Ema”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it