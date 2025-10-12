Giornata di sport a Bracciano

Riceviamo dal profilo facebbok e pubblichiamo
Anche quella di ieri è stata 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐥𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 della passione e della partecipazione.
In mattinata abbiamo ospitato in Aula Consiliare la presentazione ufficiale della Prima Squadra della ssd Calcio Bracciano: un momento importante che segna l’inizio di una nuova stagione fatta di impegno, gioco di squadra e tanto entusiasmo.
Nel pomeriggio, al campo sportivo “Massimiliano Vergari”, si è tenuta una 𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 con la Vis Bracciano, mentre al Palaprovincia il Bracciano Basket ha conquistato una bella vittoria in una partita combattutissima contro la Petriana.
A tutti voi, sportivi di tutte le specialità, atleti, allenatori e società, rivolgo un sincero 𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐜𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐥𝐮𝐩𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚.
Come amministrazione, continuiamo a lavorare con determinazione per restituire ai cittadini tutti i luoghi di sport e aggregazione: 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐯𝐢𝐯𝐢, 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐢, 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀