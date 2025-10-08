LightUp4PANS: nella giornata mondiale di sensibilizzazione per la sindrome PANS-PANDAS sarà illuminata di verde la facciata di Palazzo Valentini

Si riceve e si pubblica.

Domani, 9 ottobre 2025, anche la facciata di Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma Capitale, verrà illuminata di verde, come centinaia di luoghi simbolo in Italia e in tutto il mondo, dalle 17 fino alle 7 del giorno seguente. L’ente metropolitano sostiene convintamente la giornata di sensibilizzazione promossa dall’associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV, una rete globale per ottenere la massima attenzione e il riconoscimento delle sindromi PANS e PANDAS, stati neurologici infiammatori che causano numerose e improvvise difficoltà, in età pediatrica, tra i Livelli essenziali di Assistenza.

“Una patologia che è ancora in fase di studio scientifico e che merita una rete di consapevolezza e assistenza che coinvolga tutti, dalle famiglie agli insegnanti, e che trovi nel sistema sanitario adeguati percorsi di diagnosi e cura. Campagne come questa, che sollecitano istituzioni e società civile a una presa di coscienza collettiva, sono fondamentali per portare all’attenzione un’esigenza che lega e che vede tantissime famiglie in Italia e nel mondo in difficoltà oggettive e spesso sole.

La sindrome, se trattata precocemente, ha maggiori probabilità di guarigione. Questo implica che le famiglie da subito, oltreché essere preparate nel riconoscere i sintomi, che vanno dall’ansia a tic motori e difficoltà cognitive, a quali strutture rivolgersi e siano previsti percorsi di tutela nell’accompagnamento quotidiano, dall’educazione all’alimentazione, oltreché nel trattamento farmacologico e psico-terapico. Questo implica da una parte la diagnosi precoce, dall’altra il riconoscimento della malattia tra le patologie che beneficiano di supporti come altri bambini e bambine con bisogni speciali. La sensibilizzazione su questa patologia diventa fondamentale e Città metropolitana si fa portavoce della necessità di sostenere una rete attiva e partecipe sul territorio”, dichiara la Consigliera metropolitana Tiziana Biolghini, delegata a Pari opportunità e politiche sociali.

Oltre all’illuminazione delle facciate, tra le altre iniziative, lo stesso 9 ottobre in Campidoglio si terrà il Convegno Nazionale sulle strategie terapeutiche personalizzate, con testimonianze di pazienti e famiglie.

Roma, 8 ottobre 2025