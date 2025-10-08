Due sguardi, una voce: il libro di Mara Bruno

Si riceve e si pubblica
l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione del romanzo “𝐃𝐮𝐞 𝐬𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢, 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐜𝐞” 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨.
L’autrice sarà presente per raccontare la sua opera ambientata negli Stati Uniti tra gli anni Quaranta e Cinquanta, tra jazz, passioni proibite e la lotta per i diritti civili, dove bastano due sguardi e una voce per cambiare tutto. La doppiatrice 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬𝐞 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 modererà l’incontro.
𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟴 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 – 𝟭𝟭:𝟬𝟬 – 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗭𝘂𝗰𝗰𝗼𝗻𝗶”
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.