9 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Due sguardi, una voce: il libro di Mara Bruno

0
115

Si riceve e si pubblica

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione del romanzo “𝐃𝐮𝐞 𝐬𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢, 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐜𝐞” 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨.
L’autrice sarà presente per raccontare la sua opera ambientata negli Stati Uniti tra gli anni Quaranta e Cinquanta, tra jazz, passioni proibite e la lotta per i diritti civili, dove bastano due sguardi e una voce per cambiare tutto. La doppiatrice 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬𝐞 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 modererà l’incontro.
𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟴 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 – 𝟭𝟭:𝟬𝟬 – 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗭𝘂𝗰𝗰𝗼𝗻𝗶”
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Articolo precedente
GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE, UN CONCERTO PER ABBATTERE LE DISTANZE
Articolo successivo
LightUp4PANS: nella giornata mondiale di sensibilizzazione per la sindrome PANS-PANDAS sarà illuminata di verde la facciata di Palazzo Valentini

Ultimi articoli

Territorio

Parte con una vittoria la stagione della Virtus Trevignano Calcio. Vittoria di misura contro la Virtus Marina di San Nicola

Eventi

ESEQUIE DEL GENERALE A.M. LUIGI FLAMINI

Eventi

Cna, Enrica De Fazi nominata cavaliere dello champagne dall’Ordre des coteaux de champagne

Società

Domani giovedì 9 ottobre – ore 10.00 – Piazza del Campidoglio: “Senza di noi, Roma si ferma”

Politica

SANITÀ; D’AMATO: RAPPORTO GIMBE, INFERMIERI QUESTIONE NAZIONALE. NEL LAZIO FLOP FASCICOLO SANITARIO E ALTA RINUNCIA ALLE CURE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it