Due sguardi, una voce: il libro di Mara Bruno

L’autrice sarà presente per raccontare la sua opera ambientata negli Stati Uniti tra gli anni Quaranta e Cinquanta, tra jazz, passioni proibite e la lotta per i diritti civili, dove bastano due sguardi e una voce per cambiare tutto. La doppiatrice 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬𝐞 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 modererà l’incontro.