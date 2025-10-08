8 Ottobre, 2025
CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 11 OTTOBRE OPEN DAY SEDE ANAGRAFICA PRIMA PORTA”

Si riceve e si pubblica

“Nuovo appuntamento in Municipio XV con gli open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Sabato 11 ottobre apertura straordinaria dalle 8.30 alle 16.00 della sede di Prima Porta, Piazza Saxa Rubra 19.

Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, per accedere al servizio è necessaria la prenotazione online tramite Agenda CIE esclusivamente nella giornata di venerdì 10 ottobre a partire dalle 9.00 fino a esaurimento delle disponibilità.

Grazie al personale del Municipio per essere come sempre a disposizione”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.

