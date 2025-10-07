7 Ottobre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Enrico Stronati Pulizia caditoie: dopo la nostra richiesta, parte l’ordine di intervento urgente su 240 punti critici

riparate le caditoie ad Anguillara

Si riceve e si pubblica

A seguito della nostra richiesta formale il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) – che ringraziamo per la solerzia e la professionalità con la quale sta gestendo la vicenda – ha disposto l’attivazione urgente del servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, come previsto dal capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana.

Il 15 settembre scorso, a seguito di un sopralluogo, è stato redatto un primo elenco di circa 240 punti che necessitano di intervento prioritario, visto l’arrivo della stagione autunnale e del previsto aumento delle precipitazioni.

Con una comunicazione ufficiale alla ditta incaricata, il DEC ha chiesto:

  • di intervenire con assoluta urgenza per garantire l’efficienza del sistema di drenaggio;
  • di trasmettere un cronoprogramma operativo degli interventi;
  • di rispettare l’obbligo contrattuale di pulizia di almeno 2.000 caditoie/anno, utilizzando mezzi tecnici adeguati (autospurgo Canal-Jet e autobotti di almeno 10 mc);
  • di fornire la documentazione dettagliata degli interventi eseguiti, inclusi i FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), come previsto dalle normative ambientali.

La nostra iniziativa nasce da una preoccupazione concreta: prevenire allagamenti e criticità idrauliche che potrebbero colpire il territorio con l’arrivo delle piogge. Per questo, abbiamo chiesto con urgenza che il servizio venisse attivato e che ci fosse trasparenza sulle attività svolte, a tutela della sicurezza pubblica e del benessere dei cittadini.

Proseguiremo nel monitoraggio delle attività e continueremo a vigilare affinché vengano rispettati tempi, modalità e standard qualitativi previsti dal contratto, attività che spetterebbe alla Giunta.

I consiglieri comunali
Enrico Stronati, Leda Catarci, Matteo Flenghi

