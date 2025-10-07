7 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Comunicato stampa su porto commerciale di Fiumicino

0
70

 

Si riceve e si pubblica

Arrivano notizie – ancora non confermate ma ormai sempre più insistenti – di un parere positivo del Ministero sulla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa al porto crocieristico privato di Fiumicino.

Se così fosse, saremmo di fronte all’ultimo tassello che apre definitivamente la strada a un progetto che rappresenta un colpo durissimo per il territorio, per l’ambiente e per la dignità pubblica.

Ancora una volta assistiamo al trionfo dell’interesse privato sul bene comune. Un Paese che svende il suo mare, le sue coste e i suoi beni demaniali per inseguire il profitto di pochi, dimenticando che la vera ricchezza di una comunità non si misura in metri cubi di cemento, ma in giustizia sociale, salute e tutela del territorio.

Fiumicino rischia di pagare un prezzo altissimo: impatti ambientali devastanti, gravi conseguenze per la salute dei cittadini, caos urbano e un modello di sviluppo che non appartiene alla nostra idea di progresso.

E come se non bastasse, questo porto privato andrà a colpire duramente anche Civitavecchia, già ferita da anni di scelte sbagliate e promesse mancate. Dopo la finta chiusura di ENEL, ora arriva la beffa: la concorrenza di un’infrastruttura privata che sottrarrà lavoro, traffici e prospettive alla nostra città e ai nostri lavoratori.

Non possiamo restare in silenzio.

È il momento di fermare le macchine e aprire veri tavoli di sviluppo, pubblici, trasparenti e partecipati. Tavoli dove la voce dei cittadini, dei lavoratori e delle forze democratiche torni finalmente ad avere un peso.

Perché il mare, le coste, il futuro del nostro territorio non sono merci da vendere, ma beni comuni da difendere.

Alla faccia di chi parla di sovranità e poi consegna tutto ai privati.

Enrico Luciani

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia

Articolo precedente
Enrico Stronati Pulizia caditoie: dopo la nostra richiesta, parte l’ordine di intervento urgente su 240 punti critici

Ultimi articoli

Territorio

Enrico Stronati Pulizia caditoie: dopo la nostra richiesta, parte l’ordine di intervento urgente su 240 punti critici

Territorio

CINGHIALI PASCOLANO TRA I RIFIUTI SPARSI PER TERRA SUL LUNGOLAGO DI ANGUILLARA SABAZIA

Cultura

Breve commento a “Le tre vite di Lisa” a cura di Barbara Conti

Territorio

Cordoglio per la scomparsa del generale dell’Aeronautica Militare Luigi Flamini

Internazionale

PALESTINA. UN GENOCIDIO IN DIRETTA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it