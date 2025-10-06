Mensa scolastica: confermati gli sconti per il secondo e terzo figlio

L’Amministrazione comunale conferma anche per quest’anno gli sconti sulla mensa scolastica per il secondo e terzo figlio, un aiuto concreto rivolto alle famiglie e un segnale di attenzione verso il diritto all’istruzione e alla socialità dei più piccoli.

La decisione mira a garantire la piena accessibilità del servizio mensa a tutte le famiglie, in particolare a quelle più numerose, sostenendo al contempo la continuità occupazionale del personale impiegato. Mantenere invariati gli sconti favorisce infatti le adesioni al servizio e contribuisce alla stabilità dei lavoratori, evitando riduzioni orarie e, anzi, aprendo alla possibilità di potenziare il servizio stesso, anche alla luce dell’aumento dei plessi scolastici a tempo pieno.

“Abbiamo voluto confermare una misura di equità e sostegno sociale – dichiara l’assessore all’Istruzione Stefania Tinti – perché la mensa scolastica non è solo un servizio, ma un momento educativo e di crescita per i bambini, e una garanzia di serenità per le famiglie e per i lavoratori che ogni giorno lo rendono possibile. Ringrazio la Commissione competente per l’approfondito lavoro svolto, in particolare la presidente Lecis, per la collaborazione e la sensibilità dimostrata su un tema così importante.”