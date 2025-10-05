Formazione agroecologica: un nuovo PCTO per l’Istituto Salvo D’Acquisto

FORMAZIONE AGROECOLOGICA: UN NUOVO PCTO

In arrivo un nuovo PCTO per l’Istituto Tecnico Agrario Salvo D’Acquisto di Bracciano.

A breve partirà una collaborazione con l’organizzazione Navdanya International, nata 30 anni fa in India dalla Dott.ssa Vandana Shiva che diede origine ad un movimento per la difesa della sovranità alimentare e delle sementi tradizionali, dei beni comuni, e dei diritti dei piccoli agricoltori in tutto il mondo.

Fra gli obiettivi dell’organizzazione ci sono la protezione della natura e della biodiversità, la difesa delle colture e delle conoscenze tradizionali, la difesa del diritto dei consumatori ad un’alimentazione sana e libera da prodotti chimici.

Con l’Istituto Tecnico Agrario Salvo D’Acquista inizierà un progetto di Formazione Agroecologica con l’obiettivo di fornire agli studenti competenze ecologiche per la comprensione dell’agroecosistema e strumenti tecnico-pratici di progettazione e lavoro in agricoltura ecologica.

Il progetto prevede una serie di moduli che andranno a trattare i seguenti argomenti: lo studio dell’agroecosistema, l’ecologia del suolo, tecniche di lavorazione del terreno, i sistemi agroforestali e i sistemi di allevamento, la risorsa acqua, la funzione sociale dell’agricoltura, gli aspetti economici e la salubrità e qualità delle produzioni. Il tutto finalizzato ad una gestione eco-sostenibile dell’agroecosistema.

Inoltre sono previste delle ore presso delle aziende agricole del territorio per un totale di 26 ore di formazione suddivise in lezioni in aula e laboratori in campo.

Infatti l’attività finale prevederà un lavoro di gruppo in cui gli studenti andranno a progettare un modello di azienda agricola , ricercando soluzioni di sostenibilità dal campo alla tavola.

Un nuovo progetto con l’obiettivo di garantire la massima formazione ai nostri studenti, al quale si aggiungeranno tante altre attività delle quali saremo pronti a parlarvene nei prossimi mesi.