Si riceve e si pubblica

Questa seconda edizione della giornata regionale del caregiver ha come

tema centrale il progetto di vita.

Vi aspettiamo presso l’ASP istituto Romano di San Michele insieme alle

famiglie delle persone con disabilità, a esperti di rilievo nazionale ed

europeo con i quali approfondiremo il valore sociale del caregiver familiare,

le strategie europee e regionali che stanno ridisegnando gli interventi del

welfare e il sistema integrato dei servizi sociali; parleremo della rivoluzione

derivante dalle nuove tecnologie e delle innovazioni introdotte dal nuovo

piano sociale regionale approvato il 23 luglio scorso.

Particolare attenzione dedicheremo ai giovani caregiver, spesso chiamati a

conciliare studio, cura e aspirazioni personali; parleremo di scuola, università

e inserimento lavorativo, perché il progetto di vita deve significare futuro,

possibilità e inclusione.

Vogliamo aprire prospettive nuove, condivise e partecipate, per costruire un

sistema sociale che sappia essere al fianco delle persone anche nei momenti

più complessi.

Questa giornata vuole essere un invito a camminare insieme. Solo insieme

possiamo dare alla cura il potere di diventare motore di una nuova comunità

solidale.

Massimiliano Maselli, assessore all’inclusione sociale

PROGRAMMA

SABATO 11 OTTOBRE

APERTURA DELL’EVENTO:

COFFEE DI BENVENUTO

ATTIVITÀ SOCIALI

Partita di Basket

2 EDIZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL CAREGIVER E DELL’INCLUSIONE SOCIALE A

INTRODUCE:

Massimiliano Maselli

SALUTI ISTITUZIONALI:

Amedeo Ciaccheri Presidente del Municipio Roma VIII

Antonello Aurigemma Presidente Consiglio Regionale Lazio

Luciano Ciocchetti Vice Presidente Commissione Sanità Camera Dei Deputati

Barbara Funari Assessore Alle Politiche Sociali e alla Salute Roma Capitale

Alessia Savo Presidente Commissione Sanità Regione Lazio

Giorgio Simeoni Capogruppo Forza Italia – Regione Lazio

Alessio D’Amato Capogruppo Insieme per il Lazio Azione – Regione Lazio

Marietta Tidei Capogruppo Italia Viva – Regione Lazio

Laura Cartaginese Capogruppo Lega – Regione Lazio

Alessandra Zeppieri Capogruppo Polo Progressisti e Ecologista- Regione Lazio

Nazareno Neri Capogruppo Gruppo Misto Noi Moderati – Regione Lazio

Francesco Rocca Presidente Regione Lazio

LUNCH

PROGRAMMA

SABATO 11 OTTOBRE

2 EDIZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL CAREGIVER E DELL’INCLUSIONE SOCIALE A

13:30

INTERVENTI

Maurizio Borgo Garante Nazionale Disabili

Franco Parasassi Presidente Fondazione Roma

Daniele Sinibaldi Presidente Anci Lazio – Regione Lazio

Francesco Pastorello Presidente CRIRoma

Enrico Coppotelli Segretario Cisl – Regione Lazio

Natale Di Cola Segretario Cgil – Regione Lazio

Alberto Civica Segretario Uil – Regione Lazio

Armando Valiani Segretario Ugl – Regione Lazio

Marco Marcocci Presidente Confcooperative – Regione Lazio

Mauro Iengo Presidente Legacoop – Regione Lazio

Maria Pia Zitti Presidente Unci Lazio – Regione Lazio

Lorenzo Stura Presidente Un.i.coop – Regione Lazio

Marco Olivieri Presidente Agci – Regione Lazio

Giovanni Ricci Presidente Unione Europa delle Cooperative Lazio – Regione Lazio

Francesca Danese Presidente Forum Terzo Settore – Regione Lazio

Umberto Emberti Gialloreti Presidente Consulta Disabilità – Regione Lazio

15:30

15:00

PROGRAMMA

SABATO 11 OTTOBRE

2 EDIZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL CAREGIVER E DELL’INCLUSIONE SOCIALE A

FOCUS ENEL S.p.A.

– Il ruolo delle aziende per l’inclusione sociale

( Aldo Forte)

TAVOLI TEMATICI

IL PROGETTO DI VITA E LA TUTELA DEL CAREGIVER

– Le politiche europee sul progetto di vita e la European Care Strategy

( Adriana Masgras)

– Quale futuro oltre e dopo la cura: presentazione dello studio del CNEL

(Alessandro Geriae Fiovo Bitti)

– La riforma della disabilità: il progetto di vita e le nuove prospettive per il

caregiver (Gianfranco De Robertis)

– Il piano regionale autismo: la centralità della persona con disabilità, del

caregiver e della comunità ( Stefania Stellino)

– Il ruolo delle consulte:potenziare la partecipazione delle famiglie e dei

caregiver (Gabriella Schina)

Modera: Ornella Guglielmino

SCUOLA E UNIVERSITÀ: QUALI AZIONI A FAVORE DEL GIOVANE CAREGIVER?

– Crescere tra libri e cura: il percorso scolastico “su misura” per il giovane

caregiver ( Annarita Giuseppone )

– Sognare il futuro: un modello innovativo di università inclusiva per i giovani

caregiver (Giuseppe Calabrò)

– Qualità di vita del caregiver e forme di tutela dedicate al ruolo di cura

(MarinaPetrini)

– Diamo valore alle differenze

(Maria Teresa Diodati)

Modera: Elisabetta Longo

IL NUOVO PIANO SOCIALE REGIONALE E LE NUOVE TECNOLOGIE

– Il Nuovo Piano sociale regionale: il ruolo dei Consorzi e l’intelligenza

artificiale (Simona Polizzano)

– La transizione digitale dei servizi sociali: rischi e opportunità

(Stefano Nocentini)

– Etica e parità di accesso nei servizi sociali digitali(Tiziana Catarci)

– Servizi innovativi: il progetto Anchise (Leonardo Palombi)

Modera: Fulvio Viel

PROGRAMMA

SABATO 11 OTTOBRE

2 EDIZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL CAREGIVER E DELL’INCLUSIONE SOCIALE A

16:30

17:30

19:30 CONCLUSIONE LAVORI

L’ABITARE AUTONOMO: NUOVI STRUMENTI E OPPORTUNITÀ

– Il vivere autonomo: nuovi modelli abitativi per favorire l’autonomia e i percorsi

di emancipazione e crescita (Dino Barlaam)

– Il modello budget di salute: autodeterminazione della persona e integrazione

sociosanitaria(Elisa Gullino)

– L’abitare nel Dopo di noi: consulenza giuridica a disposizione delle

famiglie (Marco Forcella)

– Interventi di inclusione sociale nel campo della salute mentale

( Marinella Cornacchia)

Modera: Antonio Mazzarotto

Per tutta la durata dell’evento, le équipe multidisciplinari dei Centri Tobia offriranno

consulenze mediche e visite specialistiche gratuite.

Sarà inoltre disponibile un servizio di triage dedicato, con la possibilità di prenotare eventuali prestazioni aggiuntive.