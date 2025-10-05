2 EDIZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL CAREGIVER E DELL’INCLUSIONE SOCIALE

Si riceve e si pubblica
Questa seconda edizione della giornata regionale del caregiver ha come
tema centrale il progetto di vita.
Vi aspettiamo presso l’ASP istituto Romano di San Michele insieme alle
famiglie delle persone con disabilità, a esperti di rilievo nazionale ed
europeo con i quali approfondiremo il valore sociale del caregiver familiare,
le strategie europee e regionali che stanno ridisegnando gli interventi del
welfare e il sistema integrato dei servizi sociali; parleremo della rivoluzione
derivante dalle nuove tecnologie e delle innovazioni introdotte dal nuovo
piano sociale regionale approvato il 23 luglio scorso.
Particolare attenzione dedicheremo ai giovani caregiver, spesso chiamati a
conciliare studio, cura e aspirazioni personali; parleremo di scuola, università
e inserimento lavorativo, perché il progetto di vita deve significare futuro,
possibilità e inclusione.
Vogliamo aprire prospettive nuove, condivise e partecipate, per costruire un
sistema sociale che sappia essere al fianco delle persone anche nei momenti
più complessi.
Questa giornata vuole essere un invito a camminare insieme. Solo insieme
possiamo dare alla cura il potere di diventare motore di una nuova comunità
solidale.
Massimiliano Maselli, assessore all’inclusione sociale
PROGRAMMA
SABATO 11 OTTOBRE
APERTURA DELL’EVENTO:
COFFEE DI BENVENUTO
ATTIVITÀ SOCIALI
Partita di Basket
INTRODUCE:
Massimiliano Maselli
SALUTI ISTITUZIONALI:
Amedeo Ciaccheri Presidente del Municipio Roma VIII
Antonello Aurigemma Presidente Consiglio Regionale Lazio
Luciano Ciocchetti Vice Presidente Commissione Sanità Camera Dei Deputati
Barbara Funari Assessore Alle Politiche Sociali e alla Salute Roma Capitale
Alessia Savo Presidente Commissione Sanità Regione Lazio
Giorgio Simeoni Capogruppo Forza Italia – Regione Lazio
Alessio D’Amato Capogruppo Insieme per il Lazio Azione – Regione Lazio
Marietta Tidei Capogruppo Italia Viva – Regione Lazio
Laura Cartaginese Capogruppo Lega – Regione Lazio
Alessandra Zeppieri Capogruppo Polo Progressisti e Ecologista- Regione Lazio
Nazareno Neri Capogruppo Gruppo Misto Noi Moderati – Regione Lazio
Francesco Rocca Presidente Regione Lazio
LUNCH
13:30
INTERVENTI
Maurizio Borgo Garante Nazionale Disabili
Franco Parasassi Presidente Fondazione Roma
Daniele Sinibaldi Presidente Anci Lazio – Regione Lazio
Francesco Pastorello Presidente CRIRoma
Enrico Coppotelli Segretario Cisl – Regione Lazio
Natale Di Cola Segretario Cgil – Regione Lazio
Alberto Civica Segretario Uil – Regione Lazio
Armando Valiani Segretario Ugl – Regione Lazio
Marco Marcocci Presidente Confcooperative – Regione Lazio
Mauro Iengo Presidente Legacoop – Regione Lazio
Maria Pia Zitti Presidente Unci Lazio – Regione Lazio
Lorenzo Stura Presidente Un.i.coop – Regione Lazio
Marco Olivieri Presidente Agci – Regione Lazio
Giovanni Ricci Presidente Unione Europa delle Cooperative Lazio – Regione Lazio
Francesca Danese Presidente Forum Terzo Settore – Regione Lazio
Umberto Emberti Gialloreti Presidente Consulta Disabilità – Regione Lazio
15:30
15:00
FOCUS ENEL S.p.A.
– Il ruolo delle aziende per l’inclusione sociale
( Aldo Forte)
TAVOLI TEMATICI
IL PROGETTO DI VITA E LA TUTELA DEL CAREGIVER
– Le politiche europee sul progetto di vita e la European Care Strategy
( Adriana Masgras)
– Quale futuro oltre e dopo la cura: presentazione dello studio del CNEL
(Alessandro Geriae Fiovo Bitti)
– La riforma della disabilità: il progetto di vita e le nuove prospettive per il
caregiver (Gianfranco De Robertis)
– Il piano regionale autismo: la centralità della persona con disabilità, del
caregiver e della comunità ( Stefania Stellino)
– Il ruolo delle consulte:potenziare la partecipazione delle famiglie e dei
caregiver (Gabriella Schina)
Modera: Ornella Guglielmino
SCUOLA E UNIVERSITÀ: QUALI AZIONI A FAVORE DEL GIOVANE CAREGIVER?
– Crescere tra libri e cura: il percorso scolastico “su misura” per il giovane
caregiver ( Annarita Giuseppone )
– Sognare il futuro: un modello innovativo di università inclusiva per i giovani
caregiver (Giuseppe Calabrò)
– Qualità di vita del caregiver e forme di tutela dedicate al ruolo di cura
(MarinaPetrini)
– Diamo valore alle differenze
(Maria Teresa Diodati)
Modera: Elisabetta Longo
IL NUOVO PIANO SOCIALE REGIONALE E LE NUOVE TECNOLOGIE
– Il Nuovo Piano sociale regionale: il ruolo dei Consorzi e l’intelligenza
artificiale (Simona Polizzano)
– La transizione digitale dei servizi sociali: rischi e opportunità
(Stefano Nocentini)
– Etica e parità di accesso nei servizi sociali digitali(Tiziana Catarci)
– Servizi innovativi: il progetto Anchise (Leonardo Palombi)
Modera: Fulvio Viel
16:30
17:30
19:30 CONCLUSIONE LAVORI
L’ABITARE AUTONOMO: NUOVI STRUMENTI E OPPORTUNITÀ
– Il vivere autonomo: nuovi modelli abitativi per favorire l’autonomia e i percorsi
di emancipazione e crescita (Dino Barlaam)
– Il modello budget di salute: autodeterminazione della persona e integrazione
sociosanitaria(Elisa Gullino)
– L’abitare nel Dopo di noi: consulenza giuridica a disposizione delle
famiglie (Marco Forcella)
– Interventi di inclusione sociale nel campo della salute mentale
( Marinella Cornacchia)
Modera: Antonio Mazzarotto
Per tutta la durata dell’evento, le équipe multidisciplinari dei Centri Tobia offriranno
consulenze mediche e visite specialistiche gratuite.
Sarà inoltre disponibile un servizio di triage dedicato, con la possibilità di prenotare eventuali prestazioni aggiuntive.