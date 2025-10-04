Vejano presente alla presentazione speciale al Cinema Palma di Trevignano.

Si riceve dalla segreteria del Sindaco Teresa Pasquali e si pubblica
Domenica 5 ottobre alle ore 18:30 presso il Cinema Palma di Trevignano Romano sarà presentato il nuovo film ‘Testa o croce?’ di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, presentato all’ultimo Festival di Cannes, con la presenza di alcuni vejanesi, attori amatoriali, nel cast.
Dopo il successo del precedente Re Granchio, girato proprio a Vejano, il legame con la nostra comunità rimane vivo grazie alla collaborazione e all’esperienza passata che ci ha resi parte del loro percorso cinematografico.
All’evento saranno presenti i registi: un’occasione speciale per incontrarli e scoprire la loro ultima opera, ora nelle sale italiane.
Info e prevendite: Cinema Palma – https://www.cinemapalma.com/eventi/219
Trailer e dettagli sul film: testaocroce.alcinema.it
(TESTA O CROCE? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi e John C. Reilly, Peter Lanzani, Mirko Artuso, Gabriele Silli, con la partecipazione straordinaria di Gianni Garko).
Il Comune di Vejano invita tutti a partecipare e a sostenere questa iniziativa che rinnova il legame tra il nostro territorio ed il cinema d’autore.