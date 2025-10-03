Dentro Praecilia: il Poliambulatorio che da oltre 50 anni anticipa il futuro della medicina.

A Manziana pulsa una macchina precisa che da oltre 50 anni scandisce il tempo della salute: il Praecilia Diagnostica, un centro di eccellenza diretto dal Dott. Scanu che utilizza strumentazioni all’avanguardia e medici specialisti di esperienza e professionalità.

Il centro è certificato ISO 9001 da oltre 15 anni e permette al paziente di svolgere RMN, RX, TAC dentali, MOC, Ecografie, Mammografie, Analisi di laboratorio e Visite Specialistiche avvalendosi di tecnologie all’avanguardia per risultati e diagnosi certe e in tempi rapidi.

Ha integrato l’IA nei processi diagnostici la quale analizza i dati e restituisce ipotesi diagnostiche in tempo reale. Ma la valutazione resta umana, perché solo il medico può cogliere ciò che può sfuggire alla macchina.

Nell’ottica “meglio prevenire che curare”, il centro invita a fare check-up e screening annuali. Se le donne sono più attente, lo sono meno gli uomini: “Aspettano il sintomo, la crisi, il dolore, ma la prevenzione è l’unico modo di evitare la malattia.”

Praecilia è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le tariffe sono accessibili perché il Centro esegue internamente quasi tutte le analisi, azzerando i rischi di alterazione dei campioni e garantendo tempi brevi.

Il personale è composto da medici esperti e giovani selezionati con cura. Ogni settimana una serie di riunioni analizzano criticità, propongono soluzioni e immaginano nuovi servizi. Riguardo al personale medico la loro vision è una sola “Cerchiamo professionalità e continuità. Se un giovane è preparato, lo integriamo. Perché la medicina è anche relazione.”

Praecilia Diagnostica non è solo un Centro. È un Laboratorio di verità. Un luogo dove la tecnologia non ha sostituito l’umano, ma lo ha potenziato. Dove dietro ogni referto c’è un paziente, una voce da ascoltare. Dove la medicina torna ad essere ciò che dovrebbe essere: cura, ascolto, responsabilità.

Il sito https://www.praeciliadiagnostica.it/ fornisce informazioni e offerte prevenzione, diagnosi e un servizio di prenotazione.