3 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Da Tianjin verso un nuovo ordine mondiale. Da ragazzo giocavo a “Shanghai”

0
104

Il mondo sta cambiando e il messaggio del Presidente Mattarella al Forum Ambrosetti di Cernobbio del 6 settembre sui valori di libertà, pace e democrazia, che abbiamo difeso per ottant’anni, sono un avvertimento “profetico”. 

Le sue parole: “È possibile costruire un mondo in cui gli Stati collaborino per il benessere dei loro popoli? 

Le forze imprenditoriali e quelle sociali, il mondo della cultura e la società civile europea devono avvertire la necessità e la responsabilità di sentirsi partecipi e costruttori, non spettatori inermi e intimoriti. Tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa”.

L’asse sino-russo e il declino occidentale

Due forze sfidano l’egemonia occidentale. La Russia destabilizza la NATO e l’ordine liberale e democratico, e la Cina avanza con un piano economico, tecnologico e ideologico. 

A Tianjin, Xi Jinping ha riunito dieci nazioni, tra cui Russia, India e Iran, per proporre un’alternativa all’egemonia USA. 

Il gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafricana) svolge un ruolo chiave. 

E mentre gli USA ostacolano i ricercatori stranieri, la Cina ne finanzia 10.000 e investe nei paesi alleati. 

Una strategia condivisa da Antonio Guterres e Narendra Modi, che mira al multilateralismo globale.

Necessita un’Europa unita

Non si tratta di scegliere tra l’asse sino-russo e gli Stati Uniti, ma di affrontare le nuove sfide senza rinunciare ai propri valori fondanti e agire con decisione.

È necessario aprire nuove strade commerciali, oltre i partner tradizionali, esplorare opportunità in un mondo che cambia, costruire una propria identità strategica e definire una politica estera e di difesa coerente e autonoma. Investire nella sicurezza collettiva superando le divisioni che ci indeboliscono.

Le ripercussioni 

Le ripercussioni saranno a macchia d’olio, anche nelle realtà locali. 

Nel Lazio e nella Sabina, per esempio, le industrie agricole che lavorano con nocciole, castagne, ulive, viti e cereali, potrebbero vedere penalizzate le loro esportazioni e gli investimenti stranieri, mettendo a rischio i progetti di sviluppo e i posti di lavoro. 

L’urgenza

Con i dazi di Trump, le due guerre vicine, il nuovo asse sino-russo, il  debito pubblico che supera i 3.000 mld/€ e senza più il sostegno del PNRR, la nostra sopravvivenza economica e valoriale è in gioco. 

L’Europa deve agire per forgiare il proprio destino, non per subirlo!

Franco Marzo 

Articolo precedente
Editoriale. Il coraggio di dire “no, non posso”
Articolo successivo
Studiare è un atto di coraggio

Ultimi articoli

Sanità

Dentro Praecilia: il Poliambulatorio che da oltre 50 anni anticipa il futuro della medicina.

Cultura

Studiare è un atto di coraggio

Cultura

Editoriale. Il coraggio di dire “no, non posso”

Internazionale

Corteo pro Palestina ad Anguillara

Sanità

Grande successo per la prima giornata del progetto “One Health” promosso dalla ASL Roma 4 al Castello di Santa Severa.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it