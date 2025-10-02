2 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSalute

MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “LA STORTA, NUOVI APPUNTAMENTI DELLA ASL ROMA 1 PER SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI”

0
67

Si riceve e si pubblica

6, 7 e 8 ottobre, area parcheggio Via E. Bassano

“Dopo gli appuntamenti di Cesano di settembre scorso, il 6/7/8 ottobre tornano nel nostro Municipio, questa volta nel quartiere di La Storta, le giornate dedicate agli screening oncologici. Dalle 10.00 alle 18.00, con accesso libero, i residenti del territorio della ASL Roma 1 potranno effettuare gratuitamente i seguenti esami:

– Programma di screening oncologico della cervice uterina, gratuito per donne dai 25 ai 64 anni
– Programma di screening oncologico del colon retto, gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni
– Programma di screening oncologico della mammella, gratuito per donne dai 50 ai 74 anni
– Programma di screening HCV – test per epatite C, gratuito per uomini e donne dai 35 ai 55 anni
Un’iniziativa della Asl Roma 1 in collaborazione con il Municipio XV, che insieme proseguono nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione con numerosi appuntamenti su tutto il territorio.
Abbiamo a cuore la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, come anche siamo profondamente convinti che la diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e test di screening, sia uno dei principali strumenti per prevenire o riconoscere l’insorgenza di patologie. E’ per questo che accogliamo davvero con entusiasmo la prossima iniziativa, una grande opportunità per la cittadinanza che potrà, gratuitamente e in tutta sicurezza, monitorare il suo stato di salute ed effettuare visite di routine ma davvero necessarie.”
Articolo precedente
Alla biblioteca di Anguillara si ricorda Stefano Benni
Articolo successivo
Anguillara 2030

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it