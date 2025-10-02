MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “LA STORTA, NUOVI APPUNTAMENTI DELLA ASL ROMA 1 PER SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI”

Si riceve e si pubblica

6, 7 e 8 ottobre, area parcheggio Via E. Bassano

“Dopo gli appuntamenti di Cesano di settembre scorso, il 6/7/8 ottobre tornano nel nostro Municipio, questa volta nel quartiere di La Storta, le giornate dedicate agli screening oncologici. Dalle 10.00 alle 18.00, con accesso libero, i residenti del territorio della ASL Roma 1 potranno effettuare gratuitamente i seguenti esami:

– Programma di screening oncologico della cervice uterina, gratuito per donne dai 25 ai 64 anni

– Programma di screening oncologico del colon retto, gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni

– Programma di screening oncologico della mammella, gratuito per donne dai 50 ai 74 anni

– Programma di screening HCV – test per epatite C, gratuito per uomini e donne dai 35 ai 55 anni

Un’iniziativa della Asl Roma 1 in collaborazione con il Municipio XV, che insieme proseguono nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione con numerosi appuntamenti su tutto il territorio.

Abbiamo a cuore la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, come anche siamo profondamente convinti che la diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e test di screening, sia uno dei principali strumenti per prevenire o riconoscere l’insorgenza di patologie. E’ per questo che accogliamo davvero con entusiasmo la prossima iniziativa, una grande opportunità per la cittadinanza che potrà, gratuitamente e in tutta sicurezza, monitorare il suo stato di salute ed effettuare visite di routine ma davvero necessarie.”