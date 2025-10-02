2 Ottobre, 2025
Alla biblioteca di Anguillara si ricorda Stefano Benni

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” vi invitano a un evento speciale dedicato alla memoria del celebre scrittore 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕒𝕟𝕠 𝔹𝕖𝕟𝕟𝕚, scomparso recentemente.
𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟬 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳:𝟯𝟬, Stefania Di Michele e Marco Vitali torneranno a trovarci, dopo i successi delle precedenti iniziative, per portare alcune letture tratte dalle opere di Stefano Benni. La recitazione di Stefania e le musiche di Marco si incontreranno di nuovo per celebrare la creatività, l’ironia e l’immaginazione di uno degli autori più amati della letteratura italiana.
