2 Ottobre, 2025
Invito presentazione stagione artistica 2025-26 teatro Charles de Foucauld – Bracciano

Si riceve e si pubblica

Presentazione della stagione artistica 2025-2026 del teatro “Charles De Foucauld” di
Bracciano.

L’evento si svolgerà il 5 ottobre alle ore 18.00 presso il teatro
stesso, in via delle Palme, Bracciano.

